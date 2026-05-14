군산명물 갑오징어 캐릭터 ‘갑토리’ 탄생

전북 군산시가 지역 대표 수산자원인 갑오징어를 활용해 개발한 캐릭터 ‘갑토리’(사진)와 복합 브랜드 ‘갑·맥’의 상표·디자인 등록을 완료하고, 이를 활용한 도시인지도 육성에 본격 나섰다.



군산시는 갑오징어의 지역 대표성을 높이고 관광객과 시민이 쉽게 기억할 수 있는 상징물인 ‘갑토리’와 ‘갑·맥’을 상표·디자인 등록해 공식 브랜드로서 법적 보호를 받게 됐다고 13일 밝혔다. 등록 대상에는 갑오징어 산란·서식장 관련 시설물과 갑오징어 가공식품, 수산물가공업, 문화 축제 및 행사 운영 등이 포함돼 향후 관련 상품 개발과 홍보 콘텐츠 제작, 체험 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 활용할 수 있게 됐다.



‘갑토리’는 군산 앞바다에서 연간 500∼600t가량(위판량 기준) 잡히는 갑오징어를 친근한 이미지로 형상화한 캐릭터다. ‘갑·맥’은 갑오징어와 군산 수제맥주를 결합한 복합 브랜드로, 지난해 군산 비어포트에서 열린 ‘시월의 마지막 밤, 갑·맥 파티’를 통해 시민과 관광객들로부터 큰 호응을 얻었다.



군산시는 이번 상표·디자인 등록을 계기로 갑오징어 자원 조성과 회복, 브랜드 개발, 상품화, 관광·축제 연계, 소비 촉진까지 이어지는 통합형 관리 체계를 구축해 ‘갑오징어 도시’ 이미지를 강화할 계획이다. 또 갑오징어 가공식품과 기념품 개발을 비롯해 지역 축제와 연계한 홍보 프로그램, 가족 단위 체험 콘텐츠, 항구도시 특색을 살린 관광상품을 발굴할 방침이다.

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