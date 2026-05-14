참사 없게… 대구소방, 산단 화재 막는다

대구소방안전본부가 노후 산업단지의 고질적인 대형 화재 고리를 끊기 위해 전국 최초로 선제 대응 체계 구축에 나섰다.



14명의 근로자 목숨을 앗아간 대전 안전공업 화재와 같은 참사를 되풀이하지 않겠다는 취지다.



대구소방안전본부는 총 3억1327만원의 예산을 들여 ‘산업단지 화재예방안전 추진단’을 구성하고 본격적인 활동을 시작한다고 13일 밝혔다. 추진단은 재난관리기금을 활용해 운영하며 풍부한 현장 경험을 갖춘 퇴직 소방관과 소방 관련 전문가 등 민간 운영요원 10명으로 꾸려졌다. 이들은 12월까지 지역 내 산업단지를 직접 돌며 정밀 안전 컨설팅을 수행할 예정이다.



소방본부에 따르면 대구 지역 산업단지 24곳 가운데 58%(14곳)가 조성한 지 20년 이상 된 노후 단지로 나타났다. 최근 3년간(2023~2025년) 공장 화재는 386건 발생했는데, 기계적 요인(39.4%)과 전기적 요인(19.9%)이 주요 원인인 것으로 나타났다. 특히 1500㎡ 미만 영세 공장이 87%에 달하고 공장 간 이격거리가 1m 이내로 밀집해 연쇄 확산 위험이 상존하는 실정이다.



추진단은 현장을 방문해 소방?건축?전기 등 취약 요인을 점검하고, ‘안전 컨설팅’을 최우선으로 시행한다. 컨설팅을 통한 개선 권고를 이행하지 않을 때 2단계 조치로 소방관서의 화재안전조사를 한다. 조사를 통해 확인된 위반 사항에 대해선 입건, 과태료 부과, 조치명령 등 행정처분을 내린다.



김정기 시장 권한대행(행정부시장)은 “규제 위주의 행정을 넘어 현장 중심의 재난 예방 활동으로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지