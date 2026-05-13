7월부터 ‘동전주·시가총액’ 미달 상장사 대거 관리종목 지정

7월부터 시가총액 기준을 맞추지 못하는 상장사와 주가가 1000원 미만으로 일명 동전주에 해당하면 대거 관리종목 지정에 들어갈 것으로 보인다.

금융위원회는 13일 상장폐지 개혁방안 시행을 위한 한국거래소 상장규정 개정을 승인했다고 밝혔다. 이번 규정 개정안은 지난 2월 금융위가 발표한 부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁방안 시행을 위한 내용이 담겼다.

7월부터 시가총액 기준을 맞추지 못하는 상장사, 동전주가 대거 관리종목 지정에 들어간다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

먼저 시가총액 기준을 기존 발표안 보다 높여 당장 7월 1일부터 코스피 상장사는 300억원 이상, 코스닥은 200억원 이상을 맞춰야 한다. 만약 시가총액 기준을 맞추지 못하면 관리종목으로 지정된다. 아울러 내년 1월 1일부터는 코스피 500억원, 코스닥 300억원 이상 시가총액 기준을 충족해야 한다.

1000원 미만 동전주도 상장폐지 종목에 오른다. 금융위는 주가가 1000원 미만인 동전주들은 주가 관리를 전혀 하고 있지 않다고 보고 상장폐지 대상으로 올리겠다고 밝힌 바 있다. 이번 거래소 상장규정 개정으로 주가 1000원 미만 동전주는 상장폐지 대상이 된다.

이를 회피하기 위해 최근 상장사들의 주식병합(액면병합)이 많이 이루어지고 있는데 금융위는 “반복적이거나 과도한 주식병합·감자를 통해 동전주 상자폐지를 우회하려는 움직임도 방지하겠다”고 밝혔다. 따라서 최근 1년 이내 주식병합·감자를 한 경우 동전주 관리종목 지정 이후 추가 주식병합·감자는 금지된다. 또 동전주 관리종목 지정 이후 10:1을 초과하는 주식병합·감자도 금지한다.

금융위는 완전자본잠식에 대한 상장폐지 요건도 강화했다. 기존에는 사업연도말 기준 완전자본잠식만 상장폐지 요건으로 지정했으니 이번 상장규정 개정으로 반기 기준 완전자본잠식도 새로운 요건으로 추가했다. 또 현재는 최근 1년간 공시벌점 누적 15점을 기준으로 하고 있지만 규정개정을 통해 이 기준을 누적 10점으로 하향 조정했다. 아울러 중대하고 고의적인 공시위반은 한 번이라도 위반하면 상장폐지 심사대상에 포함시킨다.

시가총액과 동전주, 공시위반 규정은 오는 7월 1일부터 적용한다. 따라서 당장 시총 요건을 채우지 못하거나 주가 관리를 하지 않아 동전주에 해당하고 공시위반을 한 경우엔 7월부터 관리종목에 지정되고 그럼에도 개선이 없으면 상장폐지 대상에 이름을 올릴 수 있다.

아울러 반기 기준 완전자본잠식은 오는 6월부터 반기말이 도래하는 법인부터 적용해 올해 상반기 반기보고서부터 관련 심사가 이루어질 예정이다.

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