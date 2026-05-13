DL이앤씨, 글로벌 거장 참여한 압구정5구역 조경·커뮤니티 설계 공개

아크로 압구정_가든 살롱

DL이앤씨가 압구정5구역의 조경과 커뮤니티에도 글로벌 거장들과의 협업을 적용한다. 공간과 일상의 경험에까지 글로벌 파트너십을 확장하며, 압구정5구역을 단순한 고급 주거단지가 아닌 하나의 주거 프로젝트로 조성하겠다는 구상이다.

이번 협업의 핵심은 각 분야를 대표하는 이름들이다. 커뮤니티 디자인에는 야부 푸셸버그, 조경에는 영국의 톰 스튜어트 스미스, 예술 오브제와 감각적 공간 연출에는 사빈 마르셀리스가 참여한다. 각기 다른 전문성을 지닌 거장들이 하나의 프로젝트 안에서 결합한다는 점에서, 압구정5구역이 지향하는 설계 방향을 보여주는 요소로 제시됐다.

커뮤니티 공간은 세계 럭셔리 공간 디자인 분야에서 알려진 야부 푸셸버그(Yabu Pushelberg)가 총괄 설계한다. 1980년 캐나다 토론토에서 조지 야부(George Yabu)와 글렌 푸셸버그(Glenn Pushelberg)가 설립한 이 스튜디오는 현재 토론토와 뉴욕에 거점을 두고 전 세계 럭셔리 호텔 및 레지던스 프로젝트를 이끌고 있다.

야부 푸셸버그의 대표 이력만 봐도 압구정5구역이 지향하는 방향을 확인할 수 있다. △아만 레지던스 도쿄, △로즈우드 광저우, △더 타임스 스퀘어 에디션 뉴욕, △포시즌스 쿠웨이트, △더 런더너 런던 등 세계 럭셔리 호텔의 공간을 디자인해 왔으며, △바카라 호텔 뉴욕, △파크 하얏트 토론토, △세인트 레지스 등 고급 호텔 브랜드 프로젝트도 다수 수행했다. 또한 티파니(Tiffany & Co.), 레인 크로포드(Lane Crawford) 등 글로벌 럭셔리 브랜드의 플래그십 공간까지 영역을 확장하며, '공간이 곧 브랜드 경험'이라는 철학을 실현해 온 스튜디오다.

DL이앤씨는 야부 푸셸버그의 글로벌 럭셔리 호텔 수준의 공간 설계 역량을 압구정5구역 커뮤니티에 접목해, 획일적인 부대시설이 아닌 입주민의 취향과 생활 방식에 맞춘 프라이빗 커뮤니티를 조성한다는 계획이다.

조경 커뮤니티_세계적 거장 협업

압구정5구역 조경의 핵심 파트너는 영국을 대표하는 조경가 톰 스튜어트 스미스(Tom Stuart-Smith)다.

영국을 대표하는 조경가 톰 스튜어트 스미스는 영국 왕실이 공식적으로 임명한 조경가이자, 지난 30년간 현대 자연주의 조경을 대표하는 인물로 평가받아 왔다. 자연주의적 식재와 현대적 공간 구조를 결합하는 작업으로 알려져 있으며, 세계 조경계에서 주요 프로젝트를 수행해 왔다.

그의 업적은 왕실 프로젝트에 머물지 않는다. △영국 채스워스(Chatsworth) 정원 복원, △트렌섬 가든스(Trentham Gardens) 재설계, △헵워스 웨이크필드 갤러리(The Hepworth Wakefield) 정원 등을 통해 역사적 공간과 현대적 감각을 잇는 작업을 지속해 왔다. 자연이 스스로 질서를 만들어가는 과정을 설계에 담아내며, 시간이 흐를수록 깊이를 더하는 정원을 구현해 왔다.

DL이앤씨는 이러한 조경 철학을 압구정5구역에 접목해 단순한 녹지를 넘어 걷고 머무는 순간 자체가 하나의 경험이 되는 주거 조경을 조성하겠다는 방침이다. 단순 조경이 아니라 공간의 첫인상부터 체류 경험, 프라이버시의 밀도까지 아우르는 설계라는 점에서 일반적인 아파트 조경과는 차이를 두겠다는 설명이다. 여기에 왕실 정원을 설계해 온 조경가가 참여해 외부 공간 설계에 반영될 예정이다.

DL이앤씨는 조경에 예술적 요소를 반영하기 위해 글로벌 컨템포러리 디자인 분야에서 주목받는 아티스트 사빈 마르셀리스(Sabine Marcelis)와도 협업한다.

뉴질랜드 출생, 네덜란드 로테르담을 거점으로 활동하는 사빈 마르셀리스는 빛과 물질, 공간의 관계를 감각적으로 탐구하는 디자이너이자 아티스트다. 유리, 레진, 천연석 등 순수한 물성을 기반으로 한 그녀의 작품은 빛과 만나 끊임없이 변화하며, 머무는 시간과 시선에 따라 전혀 다른 분위기와 감정을 만들어낸다. '오브제보다 경험을, 기능보다 감각을 앞세움으로써 일상을 감성의 영역으로 확장한다'는 것이 그녀의 작업 철학이다.

사빈 마르셀리스의 강점은 장식적인 오브제를 더하는 데 그치지 않고, 빛과 반사, 재료의 질감을 통해 공간의 분위기 자체를 새롭게 정의하는 데 있다. 이 때문에 압구정5구역에서는 조경과 예술, 건축의 경계를 흐리며 일상을 감상의 영역으로 확장할 것으로 예상된다.

하이엔드 주거에서 점점 중요해지는 것은 단순한 고급 마감이 아니라 ‘어떤 장면과 감각을 남기느냐’인데, 사빈 마르셀리스는 바로 그 지점을 상징적으로 보여주는 인물이다.

DL이앤씨는 이번 글로벌 협업을 통해 압구정5구역을 외관과 기술, 조망뿐 아니라 조경과 커뮤니티, 일상의 경험까지 고려한 주거단지로 조성하겠다는 방침이다. 왕실 정원의 깊이, 세계적 아티스트의 감각, 럭셔리 호텔의 서비스 철학 등 각 분야 거장들의 협업 요소를 단지 설계에 반영한다는 설명이다.

DL이앤씨 관계자는 “압구정5구역은 단순히 높은 건물이나 고급 마감만으로 완성되는 사업지가 아니라, 외부 공간과 일상의 경험까지 모두 설계돼야 하는 대한민국 주요 주거 프로젝트”라며 “글로벌 거장들과의 협업을 통해 압구정의 위상에 걸맞은 조경과 커뮤니티의 설계 방향을 제시할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지