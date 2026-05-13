"이메일도 암호처럼"…최태성이 밝힌 수능 출제 '철통 보안' 비화

역사를 사랑하는 '큰별쌤' 최태성. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

누적 수강생 700만 명을 기록한 한국사 강사 최태성이 MBC ‘라디오스타’ 토크쇼에 출연해 교단과 수능 출제 검토위원 시절의 극비 합숙 비화를 풀어놓았다.

그는 ‘큰별쌤’으로 사랑받게 된 과정, 그리고 제자와의 특별한 재회 이야기까지 다양한 에피소드를 공개했다.

13일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 ‘스승의 날 열혈사제들’ 특집으로 꾸며진 만큼, 이날 방송에는 서경석, 최태성, 김성은, 황민호가 게스트로 출연해 각자의 스승과 교육에 대한 이야기를 풀어냈다.

한국사 강사 최태성이 수능 출제 검토위원 시절의 극비 합숙 비화를 풀어놓았다. 유튜브 채널 'MBCentertainment' 영상 캡처

특히 최태성은 과거 수능 출제 검토위원으로 참여했던 당시의 비화를 풀어놓았다. 그는 한 달 넘는 기간 동안 외부와 철저히 단절된 채 생활했다고 밝히며, 휴대전화 사용은 물론 외부 연락까지 모두 차단됐던 보안 시스템을 설명했다.

최태성은 “이메일이 마치 암호처럼 전달됐다”며 수능 출제 관련 연락을 처음 받았던 순간도 회상해 놀라움을 안겼다.

이어 그는 가족에게조차 관련 사실을 알릴 수 없었던 엄격한 보안 규정과 함께, 출제위원들 사이에서 벌어진 긴박했던 상황들도 유쾌하게 전해 웃음을 자아넀다.

교사 시절 잊지 못할 제자와의 일화도 공개된다. MBC ‘라디오스타’ 제공

최태성은 교사 시절 잊지 못할 제자와의 일화도 공개된다. 그는 유독 마음이 쓰였던 한 학생과 세월이 흐른 뒤 다시 만나게 된 사연을 전하며 “교사는 결국 기다릴 줄 알아야 한다”고 진심 어린 메시지를 전했다. 예상치 못한 반전이 담긴 제자와의 재회 스토리에 많은 관심이 모이고 있다.

그러면서 최근 화제를 모으고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’를 역사 이야기와 연결한 특별한 토크도 이어졌다. 최태성은 문종과 단종의 서사를 자신만의 해설로 풀어내며 출연진들의 감탄을 이끌어냈다.

대한민국을 대표하는 ‘한국사 강사’답게 몰입도 있고 유쾌함을 더해진 입담과 진정성 있는 메시지를 오가는 최태성의 이야기는 13일 밤 공개될 예정이다.

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