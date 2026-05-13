코스피, 전날 이어 장초반 하락세…2%대 내린 7400선 등락

미국 증시 내 반도체 관련 기술주가 약세를 보인 가운데 13일 코스피가 7,400대로 2% 넘게 내렸다.



이날 오전 9시 12분 현재 코스피는 전장 대비 196.25포인트(2.57%) 내린 7,446.90이다.

코스피가 장 초반 7500선 아래로 밀린 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피와 코스닥 지수, 원·달러 환율이 표시돼 있다.

지수는 전날보다 129.50포인트(1.69%) 내린 7,513.65로 출발해 내림폭을 서서히 키우고 있는 모습이다. 장초반 한때 7,402.36까지 밀리기도 했다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 3.9원 오른 1,493.8원으로 개장했다.



유가증권시장에서는 또다시 외국인의 '팔자'와 개인의 '사자'가 맞붙었다. 외국인은 1조5천797억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 반면 개인은 1조4천409억원 순매수 중이며, 기관 또한 1천11억원 매수 우위를 보이고 있다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 928억원 매도 우위다. 개인과 기관은 각각 374억원과 539억원 순매수 중이다.



간밤 뉴욕증시에서는 3대 지수가 혼조 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.11% 올랐지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 각각 0.16%, 0.71% 내린 채 마감했다.



전날 상승한 반도체 관련 기술주에서 차익실현 매도세가 나오면서 2거래일 연속 이어진 S&P 500 지수와 나스닥 지수의 사상 최고치 경신 흐름이 끊기기도 했다. 필라델피아 반도체 지수는 3.01% 밀렸다.



또, 미국 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 밝혔다. 이는 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률로, 인플레이션 우려를 심화시킨 것으로 보인다.



이날 국내 증시 또한 뉴욕 증시의 반도체 관련 종목의 주가가 꺾이며 하락 출발, 현재까지 내림세를 이어가고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "필라델피아 반도체 지수의 약세와 달러-원 환율 1,490원대 재진입 등 미국발 부담 요인이 하락 요인으로 작용할 것 같다"고 분석했다.



국내 '투 톱' 반도체 대장주도 하락 추세다.



삼성전자[005930]는 5.20% 내린 26만4천500원이다. 장 초반 한때 6.09% 내린 26만2천원까지 밀리기도 했다. SK하이닉스[000660]도 2.94% 하락 출발해 현재 0.82% 내린 182만원에 거래되고 있다.



코스피 시가총액 상위 종목 상당수도 내리고 있다. SK스퀘어[402340](-2.04%), LG에너지솔루션[373220](-3.39%), 두산에너빌리티[034020](-5.33%), HD현대중공업[329180](-0.28%), 삼성바이오로직스[207940](-1.39%)가 하락세를 보이고 있다.



반면 현대차[005380](2.94%), 삼성전기[009150](1.15%), 현대모비스[012330](6.20%), 하나금융지주[086790](0.32%) 등 일부는 오르고 있다.



업종별로는 유통(-4.13%), 증권(-3.89%), 기계·장비(-3.65%), 전기·전자(-3.21%) 등이 거의 모든 업종이 약세다. 현재 비금속(0.94%)이 유일하게 오르고 있는 업종이다.



같은 시간 코스닥 지수는 16.48포인트(1.40%) 내린 1,162.81이다.



지수는 이날 2.86포인트(0.24%) 내린 1,176.43로 하락 출발해 약세를 지속 중이다.



코스닥 시장에서도 개인과 외국인의 수급 힘겨루기가 포착됐다. 외국인은 2천331억원 홀로 순매도 중이고, 개인과 기관은 각각 2천370억원과 23억원 순매수하고 있다.



에코프로비엠[247540](-3.26%), 에코프로[086520](-3.15%), 알테오젠[196170](-1.90%), 레인보우로보틱스[277810](-0.23%), 코오롱티슈진[950160](-4.97%), 삼천당제약[000250](-3.25%) 등 시가총액 상위 종목 상당수가 내리고 있고, 리노공업[058470](0.18%), HLB[028300](0.18%), 이오테크닉스[039030](1.75%), 로보티즈[108490](1.74%), 현대무벡스[319400](6.88%) 약세장을 뚫고 강세를 보이고 있다.

<연합>

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