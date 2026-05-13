BBQ, 치킨으로 잇는 선한 영향력…4월 한 달간 2000마리 나눴다

제너시스BBQ 그룹은 지난 4월 한 달 동안 가맹점주들과 함께하는 ‘치킨릴레이’ 등으로 전국 각지에 치킨 2000마리를 전달했다고 13일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 지난 4월 한 달 동안 가맹점주들과 함께하는 ‘치킨릴레이’ 등으로 전국 각지에 치킨 2000마리를 전달했다고 13일 밝혔다. BBQ 제공

BBQ는 서울·안양·평택·대전·충남·부산 등 지역 패밀리와 함께 주간보호센터, 행정복지센터, 보육원, 장애인협회 등에 치킨을 기부했다. 가맹점주들이 직접 참여해 지역사회와의 접점을 넓히며 상생의 의미를 더했다.

2017년부터 이어온 BBQ의 대표 사회공헌 활동이며, 본사가 신선육을 제공하고 각 지역 가맹점주들이 자발적으로 참여해 직접 조리한 치킨을 지역사회 소외 이웃들에게 전달한다.

BBQ는 경기도 이천의 프랜차이즈 교육 시설 치킨대학을 기반으로 하는 ‘착한기부’ 활동도 꾸준히 이어왔다.

대한적십자사 경기도지사를 통해 지역 내 아동복지센터, 노인복지센터, 어르신보호센터 등에 치킨을 전달하며 지역 취약계층을 위한 나눔을 실천했다.

BBQ 관계자는 “지역사회 이웃들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “다양한 사회공헌 활동으로 지역사회와 상생하는 기업으로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.

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