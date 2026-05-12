코너 몰린 英 스타머 총리…지선 참패에 노동당 ‘반란’

키어 스타머(사진) 영국 총리가 이끄는 노동당이 지방선거에서 참패한 뒤 스타머 총리가 최대 위기를 맞았다. 주요 각료들과 70명이 넘는 노동당 의원들이 사임을 압박하고 있다.



12일(현지시간) 영국 일간 가디언, BBC방송 등에 따르면 이베트 쿠퍼 외무장관과 샤바나 마무드 내무장관이 스타머 총리에게 사임 일정을 제시할 것을 요구했다. 72명의 노동당 의원도 스타머 총리를 향해 즉시 물러나거나 사퇴 일정을 제시할 것을 공개적으로 촉구했다. 내각 정무보좌관 6명은 스타머 총리에게 사퇴하거나 사퇴 일정을 발표할 것을 요구하며 사임했다.



매주 화요일 열리는 이날 주간 내각 회의에서는 국내외 안건 외에 총리 거취에 대해서도 언급된 것으로 알려졌다.



다만 뚜렷한 차기 지도부 후보는 나타나지 않고 있다. 노동당에서는 대표가 자진해서 사퇴하지 않는다면 하원의원 20% 이상의 지지를 모은 현직 하원의원이 대표에게 도전해야 한다. 현재 노동당 의원이 403명이므로 최소 81명이 한 경쟁자를 중심으로 집결해야 한다.



BBC는 유력한 후보로 거론되는 앤젤라 레이너 전 부총리가 재산세 미납 논란에 휘말려 있고, 나머지 인사들도 실력을 검증받지 못했다며 “상황이 더 복잡해질 것으로 보인다”고 평가했다. 웨스 스트리팅 보건장관, 앤디 번햄 그레이터 맨체스터시장 등도 차기 지도부로 거론되고 있다.



스타머 총리는 전날 연설에서 지도부 교체가 야기할 혼란을 거론하며 사퇴를 거부했다. 그는 “사람들이 나와 영국의 정치에 좌절하고 있다는 것을 알고 있다”며 “그들이 틀렸다는 것을 증명해야 한다는 점도 알고 있다”고 했다.



스타머 총리는 경기 침체, 공공서비스 복구 실패, 생활비 급등, 주택 가격 상승 등으로 최근 수개월간 지지율이 하락했다. 결국 노동당은 지난 7일 지방선거에서 1400개 이상의 의석을 잃었다. 특히 텃밭인 웨일스에서는 100년 만에 정권을 뺏겼다.

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