주왕산 실종 초등생, 급경사 골짜기서 숨진 채 발견…실족 가능성

경북 청송 주왕산국립공원에서 실종된 초등학생이 실종 사흘 만에 숨진 채로 발견됐다. 실종 학생이 발견된 곳은 주 등산로에서 100m 정도 떨어진 골짜기였다.



12일 경북경찰청 등에 따르면 실종됐던 A군은 이날 오전 10시16분 주왕산국립공원 주봉(해발 720m)에서 북쪽 방향으로 100m 떨어진 골짜기에서 숨진 채 발견됐다. A군이 발견된 곳은 얕은 계곡과 바위가 많고 나무와 풀이 우거져 사람의 접근조차 쉽지 않은 급경사 골짜기였던 것으로 알려졌다. 바위와 얕은 물웅덩이가 이어진 급경사 지형에 가까웠다고 수색 당국 관계자는 전했다.

실종된 초등학생이 숨진 채 발견된 12일 경북 청송군 주왕산국립공원에서 소방 구조대가 구조 완료와 동시에 묵념하고 있다. 연합뉴스

경찰은 등산로를 벗어난 A군이 산길에서 발을 헛디뎌 추락했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 “주봉 아래쪽으로 내려가는 길이 없는 지점에서 약 300m 떨어진 곳에서 발견됐다”며 “실족 가능성을 염두에 두고 있다”고 말했다. 이 관계자는 “몸을 웅크린 상태가 아니라 떨어진 형태로 발견된 점 등을 토대로 사고 가능성을 보고 있다”고 설명했다. 법일 주왕산 대전사 주지 스님은 “주봉 쪽은 바위가 많고 미끄러운 구간도 있다”며 “기암교에서 올라가는 길 자체가 경사가 매우 가파른 편”이라고 말했다.



A군이 발견된 곳은 기암교에서 주봉까지 1시간20분가량 올라간 뒤 다시 더 이동해야 하는 지점이다. 구조대와 경찰도 험한 산세 탓에 현장 접근까지 상당한 시간이 걸린 것으로 추정됐다. 당초 A군을 발견한 것은 수색에 투입된 구조견이었으며, 뒤따르던 경찰특공대가 확인한 것으로 전해졌다. 주왕산국립공원사무소 관계자는 “발견된 장소는 일부러 풀숲을 헤치고 들어가지 않으면 들어갈 수 없는 곳”이라며 “등산로 인근에서 사고가 발생했다면 상시 순찰하는 근무자들에게 금방 발견됐을 것”이라고 안타까움을 전했다.



앞서 구조 당국은 A군을 찾기 위해 이날 헬기 3대, 드론 6대, 수색견 16마리, 장비 58대, 인력 346명을 투입했고, 인근 마을 주민 10여명도 수색에 힘을 보탰다.

A군의 사망 소식이 전해지자 현장에서 애를 태우던 A군 부모는 그 자리에서 오열했고, 수색 관계자들도 울음을 터트리고 말았다. 등산복 차림의 A군 어머니는 기암교에 세워진 흰색 스포츠유틸리티차량(SUV) 안에서 경찰 설명을 듣던 중 끝내 고개를 숙인 채 오열했다. 울음은 10여분 동안 이어지다 겨우 잦아드는 듯했다. 하지만 약 30분 뒤, 산에서 내려온 A군 아버지가 모습을 드러내자 어머니는 다시 무너져 내렸다. 넋이 나간 듯 멍한 표정으로 걸어오던 남편과 마주한 순간 어머니는 두 손으로 얼굴을 감싼 채 다시 큰 소리로 울기 시작했다.



한편 이재명 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 중 주왕산에서 실종된 초등학생이 숨진 채 발견됐다는 소식을 전해 듣고 안타까움을 표한 것으로 전해졌다.



강유정 청와대 수석대변인은 “회의가 비공개로 전환된 후 앞서 모두발언에서 (이 대통령이) ‘모든 역량을 총동원해 찾으라’고 지시했던 주왕산 실종 초등학생이 숨진 채 발견됐다는 속보가 전해졌다”며 “이 대통령은 안타까움을 표하면서 ‘앞으로는 이런 불행한 사고가 나지 않게 더 신경 쓰면 좋겠다’고 국무위원들에게 당부했다”고 밝혔다.

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