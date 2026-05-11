오윤아, 발달장애 아들 ‘체육인’으로 취업… “의젓해져”

배우 오윤아가 발달장애가 있는 아들 송민의 취업 소식을 전하면서 벅찬 심경을 드러냈다.

지난 8일 공개된 개인 유튜브 채널 ‘Oh!윤아’의 ‘우리 민이가 취업을 했습니다. 조심스럽게 전해보는 민이의 새로운 출발’이라는 제목의 영상에서 오윤아는 아들의 취업 사실을 직접 알렸다.

배우 오윤아가 발달장애가 있는 아들 송민의 취업 소식을 전하면서 벅찬 심경을 드러냈다. ‘Oh!윤아’

그는 “오늘은 특별한 이야기를 좀 하려고 한다”며 “저희 민이가 취업을 하게 됐다”고 말했다. 이어 “스무 살이 되자마자 걱정한 것과 다르게 직장생활을 하는 사회인이 되었다”고 재차 취업 소식을 전했다.

송민은 최근 코오롱 오토모티브 장애인 수영팀에 합류한 것으로 알려졌다. 그는 출근 소감으로 “기분 좋았다”고 밝혔다. 수영을 오랫동안 하고 오디션을 본 후 합격하게 됐다고 오윤아는 전하면서, “민이의 수영 영상을 보셨다고 하더라”고 말했다.

오윤아는 아들이 팀에 들어가기까지의 과정도 함께 소개했다. 그는 반복 훈련에 대한 집중력이 좋고 물에서 보내는 시간을 정말 좋아해 가능성을 긍정적으로 평가받은 것 같다고 덧붙였다.

현재 송민은 규칙적인 생활 속에서 훈련과 직장 생활을 병행하고 있다고 한다. 오윤아는 “20살 되자마자 수면제, 보조제 다 끊어서 민이의 상태가 힘들어보였지만, 지금은 적응을 잘했고 취업한 후 아침 기상을 잘 한다”고 말했다. 그는 취업 후 민이의 상태가 의젓해졌다고 덧붙였다.

이어 “민이가 자신감도 넘치고 목소리도 커졌다”고 말하면서 발달장애 자녀를 둔 부모로서의 현실적인 고민도 솔직하게 털어놨다. 오윤아는 “엄마가 ‘연예인이어서 잘 되는 거 아니냐’는 소지에 조심스러운 마음이 있었다”며 그렇지만 “그런 생각을 안 해주셨으면 좋겠다, 저희도 다 힘들다”고 털어놨다.

이어 “힘든 순간들이 정말 많다”며 “연예인이기 때문에 안 좋은 시선도 많이 받는다”고 고백했다. 그러면서 아이를 키우는 부모들과 마음을 나누고 싶다며 편견보다는 따뜻한 시선을 당부했다.

한편 오윤아는 지난 2007년 결혼했으며, 2015년 이혼 후 아들을 홀로 양육해 오고 있다. 그는 방송과 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 아들과의 일상, 육아 과정 등을 꾸준히 공유하며 많은 공감과 응원을 받아왔다.

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