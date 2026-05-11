강성연, 새로운 출발 알려… “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간”

과거 이혼 소식을 알린 배우 강성연이 새로운 인연과 함께 다시 가정을 꾸렸다는 소식을 직접 전했다.

강성연은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 재혼 사실을 공개하며 배우자에 대한 애정을 드러냈다.

배우 강성연이 새로운 인연과 함께하는 근황을 공개하면서 게재한 사진 중 하나. 강성연 사회관계망서비스(SNS)

그는 “긴 시간 속, 아린 마음 보듬어 지켜준 당신이 있어 웃을 수 있었다”라며 “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신”이라고 배우자를 소개했다.

이어 “당신과 함께 하는 모든 것이 기적 같다”며 “서로를 향한 깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 살아요, 우리”, “참 많이 고맙고 존경하고 사랑한다”고 애정을 드러냈다.

강성연은 해당 글과 함께 남편과 귤밭에서 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 편안한 분위기 속에서 다정한 모습을 드러내 눈길을 끌었다.

재혼 소식을 뒤늦게 전한 배경에 대해서도 언급했다. 강성연은 “행여나 시끄러워질까 봐 조심스러웠던 지난 시간이 있었기에 이제야 알려드린다”면서 이해를 부탁했다.

그러면서 “요란하게 알리고 싶지 않은 제 마음도 있지만, 현재 제가 어떻게 살아가기 있는 지를 여러분께 제대로 알려야 하는 것 또한 중요하다는 것을 깨닫고 용기를 내본다”고 재혼 소식을 알리는 조심스러운 마음도 전했다.

또 “인스타그램이라는 공간이 갖고 있는 양날의 검이 우려되기도 한다”면서 “배우로서 공식적인 활동을 하고 있지 않아 이 공간이 유일한 소통과 고백의 장이기에 깊고 오래 고민해서 제 마음을 나눈다”고 속마음을 표현했다.

한편 강성연은 지난 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했으며, 두 아들을 두고 있다. 이후 2023년 이혼 소식이 알려졌고, 현재는 두 자녀를 직접 돌보며 생활해 왔다.

강성연의 이번 재혼 소식은 많은 이들의 응원을 받고 있다. 팬들은 “응원한다”, “행복하길 바란다”, “잘 살 거라 믿는다” 등의 반응을 남기며 축하 메시지를 보내고 있다.

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