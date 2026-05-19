1조 완판·70억 자택·1500개 생방송…안선영·김지혜·염경환의 ‘자존심’ 값

방송국 대기실 조명이 꺼진 심야 시간, 고속도로 위를 달리는 차가 있다. 운전대를 잡은 이는 매니저가 아닌 본인이고, 뒷좌석에는 무대 의상 대신 오늘 밤 팔아야 할 상품 샘플과 카탈로그가 가득하다. 연예계라는 안락한 울타리를 벗어나 홈쇼핑이라는 야생에서 누적 매출 1조원을 기록하는 이들의 일상은 대중이 상상하는 화려함과는 거리가 먼 영역이다.

강남의 70억원대 자택과 번듯한 빌딩은 마지막 자존심을 내려놓고 마주한 가치를 숫자로 치환해낸 결과물이다. 누군가에게는 단순한 물건 판매가 이들에게는 이름값을 내려놓고 생존을 위해 벌인 치열한 노동의 현장이었다.

1조원 매출과 70억원 자산. 이름값이라는 허상을 벗고 마주한 직업인으로서의 결과. 세계일보 자료사진·김지혜 SNS·KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 화면 캡처 재구성

안선영은 연예인 쇼호스트라는 개념이 희미하던 시절부터 길을 낸 개척자다. 지난 20여년간 방송을 통해 기록한 누적 매출액은 이미 1조원을 넘어섰다. 중견 기업의 전체 매출과 맞먹는 수치다. 단순히 브랜드의 얼굴 역할을 하며 모델료를 챙기는 방식이 아니었다. 상품 성분 배합부터 패키지 디자인, 폰트 굵기 하나까지 직접 관여하며 ‘안선영식 공정’을 구축했다.

그녀를 지탱한 것은 철저한 자기 관리와 노동이었다. 제품 단점을 파악하기 위해 전국 제조 공장을 수십번 방문하고 전문성 확보를 위해 화장품 제조 관련 자격증까지 취득한 노력은 부업 수준을 넘어선 것이었다. 최근 라이브 방송에서 단 2시간 만에 15억원어치의 물량을 완판시킨 저력은 어머니의 암 수술 당일에도 스튜디오를 지킨 책임감있는 선택이 일궈낸 결과다. 안선영은 현재 마포구에 위치한 지하 1층, 지상 4층 규모의 빌딩을 보유한 유통 기업 수장으로 올라서며 연예인이라는 꼬리표를 완전히 떼어냈다.

성분 배합부터 패키지 디자인까지. 20년의 공정 끝에 남은 1조원이라는 역량의 지표. 유튜브 채널 ‘안선영의 이중생활’ 캡처

개그우먼 김지혜는 누구의 아내라는 수식어를 던지고 홈쇼핑 스튜디오를 택했다. 방송 초기 연예인이 할 일이 없어 물건을 파냐는 조롱 섞인 반응이 대기실마다 들려왔지만, 그녀는 제품 소구점을 연구하는 데 몰두했다. 고객 댓글을 밤새 분석하며 자신만의 소통법을 구축했고 현재는 남편 박준형보다 수입이 10배 이상 높은 쇼호스트계의 블루칩으로 군림하고 있다.

그녀의 성취는 데이터로 증명된다. 서울 서초구 반포동 소재 90평형 아파트는 실거래가 기준 70억원대를 형성하고 있다. 이는 지난 10년간 쏟아부은 노동의 결과물이다. 회당 출연료는 수백만원, 연간 수입은 최소 10억원에서 20억원 사이로 추산된다. 이 실질적인 수치를 지탱하는 힘은 소비자의 결핍을 꿰뚫는 그녀의 소통 능력에서 나온다. 동료들이 배역을 기다리며 공백기를 보낼 때 그녀는 스스로 시장을 창출하며 경제적 독립을 쟁취했다. 남편에게 매달 거액의 용돈을 건네는 일상은 한 분야의 정점에 선 직업인이 얻게 되는 발언권의 크기를 보여준다.

조롱을 잠재운 소통의 힘. ‘누구의 아내’를 지우고 독립된 주체로 올라선 기록. KBS2 ‘불후의 명곡’ 캡처

염경환은 매출액이라는 수치보다 노동량으로 소비자를 설득한다. 그는 현재 대한민국 홈쇼핑 채널 어디를 돌려도 만날 수 있는 전천후 쇼호스트다. 한 달 평균 100개, 연간 최대 1500개에 달하는 생방송 스케줄은 아이돌 그룹의 활동량을 압도한다. 업계에서는 그의 연간 순수익이 50억원대에 달한다는 분석이 지배적이다. 그는 여전히 인센티브가 아닌 정해진 출연료를 받는 구조를 유지하며 성실함의 가치를 지키고 있다.

그의 일상은 기계적일 만큼 정확하고 건조하다. 스케줄을 차질 없이 소화하기 위해 6대의 차량을 운용하며, 차량마다 휴식용과 이동용 등으로 용도를 구분한다. 이동 중인 차 안에서 삼각김밥으로 끼니를 때우고 쪽잠을 자는 일상은 이름값에 기대는 연예인보다 자영업자의 삶에 가깝다. 그가 보유한 자산과 명성은 운이 아닌 치열한 노력의 산물이다. 잠시라도 멈추면 시장에서 밀려날 수 있다는 자기 증명이 그를 매일 새벽 고속도로 위로 세우고 있다.

연간 1500회 생방송과 6대의 차량. 쪽잠과 삼각김밥으로 얻어낸 성실함의 수치. KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 캡처

이들이 거머쥔 부의 규모는 과거 활동 당시와 비교할 수 없을 만큼 거대해졌다. 그러나 이 결실은 이름값으로 얻어낸 특혜가 아니었다. 책임감을 위해 어머니의 수술 당일에도 마이크를 잡았고, 차량 6대를 사용하며 물리적 한계를 시험한 결과물이었다. 대중은 70억원대 자산에 주목하지만, 정작 읽어내야 할 것은 조명이 꺼진 뒤 마주한 저마다의 노력에 있다.

박수 소리가 들리지 않는 순간의 불안을 성실함이라는 무기로 채워 넣은 이 결과는 단순히 돈의 액수를 넘어선다. 1조원의 누적 매출과 수십억원의 자산은 이들이 쌓아 올린 시간이 헛되지 않았음을 증명한다. 찰나의 환상보다 정직한 땀방울을 선택한 이들은 이제 스타라는 이름 대신 자기 삶의 주인으로 남고 있다. 결국 대중이 열광하는 것은 화려한 무대 위의 모습이 아니라, 스스로 삶을 지탱해 온 세 사람의 단단한 서사다.

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