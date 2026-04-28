문경시장·영양군수 경선서 ‘허위답변 유도’…경북여심위, 2명 고발

경북선거여론조사심의위원회는 당내경선 여론조사 과정에서 선거구민을 대상으로 허위 응답을 유도한 혐의를 받는 2명을 경찰에 고발했다고 28일 밝혔다.

여심위에 따르면 문경시장 선거와 관련해 고발된 40대 여성 A씨는 지난 20일부터 이틀간 소셜 네트워크 서비스(SNS)와 전화 등을 통해 약 4700명의 선거구민에게 성별과 연령, 거주 지역 및 책임당원 여부를 실제와 다르게 응답하도록 종용한 혐의를 받고 있다.

영양군수 선거와 관련해 고발된 40대 B씨는 같은 기간 실시된 여론조사에서 유권자 70여명에게 인적 사항과 당원 여부를 허위로 답변하도록 권유한 혐의로 수사를 받는다.

공직선거법은 여론조사 결과에 부당한 영향을 미칠 목적으로 허위 응답 유도를 금지하고 있다. 위반 시 3년 이하의 징역 또는 600만원 이하의 벌금을 물린다.

여심위 관계자는 “당내경선의 공정성을 훼손하는 불법 행위에 대해 엄정히 대응할 방침”이라며 유권자에게도 사실에 기반한 응답을 당부했다.

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