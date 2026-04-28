바다 위 청소부 ‘경북0726호’…독도·울릉도 해양쓰레기 500t 치운다

경북도는 해양환경정화선 경북0726호를 독도와 울릉도 해역에 긴급 투입해 해양쓰레기를 수거한다고 28일 밝혔다.

해당 폐기물은 통상 독도경비대가 자체 처리해왔지만 최근 환경오염 우려가 제기되면서 도가 직접 대응에 나섰다. 앞서 기상 악화로 보관 중이던 폐기물이 바다로 유출된 사례도 있어 관리 필요성이 제기됐다.

경북의 해양환경정화선 경북0726호가 울릉도 부둣가에 쌓인 쓰레기를 처리하고 있다. 경북도 제공

도는 독도경비대의 요청에 따라 경북0726호를 투입해 폐기물을 수거한 후 운반할 계획이다. 실제로 도는 울릉도·독도 해역의 환경개선을 위해 매년 정화 활동을 하고 있다. 해양쓰레기 수거량은 2024년 535t 수거, 지난해 416t이다. 올해는 80회 운항과 500t 이상 수거를 목표로 해양 정화 활동을 한다.

경북0726호는 울릉도와 독도 등 장거리 해역 운항을 위해 특수 설계된 다기능 해양환경정화선이다. 거친 동해 환경에서도 안정적인 작업 수행 능력을 갖추고 있다. 포항에서 울릉도까지 217㎞를 10시간, 울릉도에서 독도까지 87.4㎞를 5시간, 포항에서 독도까지 258.3㎞를 12시간에 걸쳐 이동할 수 있다.

도는 앞으로 해양환경정화선 운영을 확대하고 해양쓰레기 상시 수거 체계를 강화한다는 계획을 세웠다. 울릉도·독도의 청정 해양환경 보전과 해양생태계 보호에 힘쓰기 위해 머리를 맞댄다.

문성준 도 해양수산국장은 “독도는 역사적·지리적으로 대한민국 고유의 영토이며 생태·환경적으로도 매우 중요한 지역”이라며 “앞으로도 지속적인 관리와 정화 활동을 통해 울릉도·독도 해역의 청정 해양환경 보전에 노력하겠다”고 말했다.

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