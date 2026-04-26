경기도장애인재활협회, 저소득 장애가정 비장애 청소년 장학생 모집

사단법인 경기도장애인재활협회(회장 이영재)는 경기사회복지공동모금회의 지정기탁을 받아 도에 거주하는 저소득 장애가정의 비장애 청소년을 대상으로 신규 장학생을 모집한다.

‘장애가정 청소년 재능개발지원사업 N.B.A.: 새로운 지원의 시작’이라 명명된 이번 장학생 모집 사업은 ㈜코멧네트워크의 후원으로 진행된다. 코멧네트워크는 지난해에 이어 올해도 저소득 장애가정 청소년을 위한 장학금을 지원하는 등 그간 꾸준한 나눔 실천을 통해 복지 사각지대 해소에 기여하는 한편 사회적 가치 실현에도 앞장서고 있다.

경기도장애인재활협회 이영재 회장은 “장애가정의 교육 기회 확대와 사회 참여 증진을 위해 동참해주는 기업과 기관에 감사드린다”며 “앞으로도 저소득 장애가정 청소년의 교육환경 개선과 경제적 부담 완화를 위해 적극적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

‘N.B.A.: 새로운 지원의 시작’은 경제적 어려움으로 학업 및 진로 설계에 제약을 겪는 비장애 청소년의 학업 역량 강화와 재능 계발 지원을 목적으로 한 사업이다. 선정된 장학생에게는 매월 교육비와 함께 학습용 노트북이 지원된다.

신청 자격은 주민등록등본상 주소가 경기도이며, 가구 소득이 기준 중위소득 100% 이하인 장애가정의 비장애 만 14세 이상 24세 이하다. 최종 선정된 장학생은 학업, 예·체능 등 다양한 분야의 교육비를 지원받을 수 있다.

신청 접수는 30일(목)까지 진행되며, 이후 개별 상담과 선정 심의를 거쳐 최종 대상자가 확정된다.

경기도장애인재활협회 홈페이지(www.gsrpd.org) ‘열린 마당-협회 소식’에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 제출서류와 함께 전자우편(dream@kgsrd.org)로 접수하면 된다.

□ 자세한 사항은 협회 홈페이지 공지사항을 참고하거나 전화 문의(대표 031-203-1665, 직통 070-4146-8950)를 통해 확인할 수 있다.

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