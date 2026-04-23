‘지브리풍’ 그리던 GPT가 일냈다…이러다 교과서 시장도 술렁인다

수학은 우리 주변의 많은 상황을 이해하고 문제를 해결하는 데 도움을 주는 도구입니다. 이제 중학교에서 새롭게 만나는 수학을 통해 생각하는 힘을 키우고, 더 넓은 세상을 경험해봅시다.

23일 미국 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’에 ‘중학교 1학년이 마주할 수학 교과서 첫 페이지를 만들어달라’는 명령어를 입력하자 이러한 글로 시작하는 페이지 완성본 하나를 화면에 띄웠다.

‘수학은 다양한 곳에서 활용하며 우리의 생활을 더 편리하고 풍요롭게 만든다’는 수학의 본질에 관한 설명까지 제시하면서도, ‘꿹벫숧’ 처럼 생성형 AI에서 한때 많이 볼 수 있었던 정체를 알 수 없는 글자는 어디서도 보이지 않는다. 교과서 출판사에서 갓 내놓았다고 봐도 무방할 정도의 수학 교과서 그래픽 완성본이다.

23일 미국 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’에 ‘중학교 1학년이 마주할 수학 교과서 첫 페이지를 만들어달라’는 명령어를 입력하자 ‘수학은 우리 주변의 많은 상황을 이해하고 문제를 해결하는 데 도움을 주는 도구입니다’ 등의 문장이 들어간 교과서 페이지 완성본 하나가 화면에 나왔다. 오픈AI의 ‘챗GPT’로 생성한 이미지

지난해 일본 애니메이션 스튜디오 ‘지브리’ 특유의 서정적인 화풍을 완벽히 재현하며 사회관계망서비스(SNS)를 뜨겁게 달궜던 챗GPT가 이제는 재미를 넘어 전문 영역으로 발을 뻗고 있다. 오픈AI가 지난 21일 전격 공개한 ‘챗GPT 이미지 2.0’은 AI가 단순한 그림 도구가 아닌 고도의 시각적 지능을 갖춘 파트너로 진화했음을 증명했다.

새 모델의 가장 놀라운 지점은 그간 생성 AI의 고질적 병폐로 지적되던 ‘텍스트 렌더링’ 문제를 완벽에 가깝게 해결했다는 사실이다. 중학교 1학년 수학 교과서 페이지 작성을 요청하자, 챗GPT는 복잡한 수식과 문장제 문제를 오탈자 하나 없이 깔끔한 인쇄용 레이아웃으로 선보였다.

단순히 글자를 잘 쓰는 것에 그치지 않고, 내용 간의 개연성을 확보한 추론 능력도 돋보였다. ‘수와 연산’ 단원을 설정하자 양수와 음수의 개념부터 일차방정식까지 학습 흐름에 맞는 연습문제를 스스로 구성해 배치했다. 특히 10번 문항에서는 산 정상의 기온 변화를 묻는 정교한 문장제 문제를 제시하며 교육용 도구로서의 가능성을 입증했다.

23일 미국 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’에 ‘중학교 1학년 학생이 푼다고 가정하고 수학 문제 10개가 실린 교과서 이미지를 만들어달라’고 입력하자 다양한 영역으로 구성한 10개 문제가 실린 페이지가 나왔다. 오픈AI의 ‘챗GPT’로 생성한 이미지

오픈AI는 해당 모델에 대해 “단순히 재미를 위한 이미지 생성을 넘어서서 시각적 지능을 갖추고 있다”며 “특히 텍스트 처리에서 (전작 대비) 큰 진전을 이뤘다”고 소개한다. 전문적인 디자인 능력을 대폭 강화해 인포그래픽 등 시각 정보 표현에 강점을 보인다는 설명이다. 이미지 도구에 집중하기 위해 동영상 생성 서비스인 ‘소라(Sora)’를 과감히 정리한 오픈AI의 선택이 적중한 모양새다.

경쟁자인 구글 ‘제미나이’와의 구도도 흥미롭다. 제미나이의 ‘나노 바나나 2’ 모델이 ‘중학교 1학년이 마주할 수학 교과서 첫 페이지를 만들어달라’는 같은 명령어에 샤프와 교과서가 놓인 책상 이미지를 결과로 내며 현실의 맥락을 시네마틱하게 연출하는 데 강점을 보였다면, 챗GPT는 사용자가 의도한 디자인 원고 그 자체를 정교하게 구현하는 돌직구를 택했다.

따라서 시각적 배치와 공간감을 중시하는 제미나이는 독자의 몰입을 끌어내는 홍보나 연출 컷에 유리하다는 평가를 받을 것으로 보인다. 반면 챗GPT는 사용자가 명시하지 않은 요소를 임의로 추가하지 않는 보수적인 태도를 취하면서도, 인쇄물 수준의 정확한 레이아웃을 통해 실무와 교육 현장의 효율성을 극대화했다.

23일 구글의 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’에 ‘중학교 1학년이 마주할 수학 교과서 첫 페이지를 만들어달라’고 입력하자 나온 교과서 이미지. 챗GPT와 달리 샤프와 교과서가 놓인 풍경을 결과로 내며 현실의 맥락을 시네마틱하게 연출했다. ‘제미나이’로 생성한 이미지

오픈AI는 고도의 추론이 가능한 ‘사고(Thinking)’와 ‘프로(Pro)’ 모델을 통해 이미지 속 캐릭터의 일관성을 유지하는 기능도 선보였다. 교육용 만화나 연속성 있는 시각 자료를 제작해야 하는 전문가들에게 혁신적인 편의를 제공할 것으로 보인다. 생성 AI의 오남용 우려에 대해서는 ‘신스ID(SynthID)’와 같은 디지털 워터마크 기술을 도입해 안전장치를 강화했다.

구글의 ‘제미나이’가 수학 교과서가 놓인 책상 모습을 이미지 결과로 냈다는 대화 입력에 오픈AI의 ‘챗GPT’가 같은 내용으로 다시 만들어보겠다며 가져온 결과물. 챗GPT로 생성한 이미지

오픈AI는 이번 업데이트를 통해 챗GPT가 단순한 채팅 도구를 넘어 궁극의 시각적 개인 비서로 자리 잡기를 기대하고 있다. 이미지 2.0 서비스는 무료 사용자를 포함한 전 계정에 순차적으로 적용되며, 더 강력한 성능의 사고·프로 모델은 유료 구독자를 대상으로 제공한다. 기능적 실용성과 예술적 감성을 모두 잡은 챗GPT의 진화는 AI가 우리 삶의 일부로 스며드는 속도를 더욱 앞당길 전망이다.

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