"대화 충분히…"화물연대 노사, 진주 이어 대전서도 실무 교섭

경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 조합원 사망 사고를 규탄하며 투쟁 중인 민주노총 공공운수노조 화물연대본부(이하 화물연대)와 사측이 사태 해결을 위한 교섭 테이블에 다시 앉았다.



화물연대와 BGF로지스 양측은 22일 오후 5시께부터 대전 동구 가양동 선샤인호텔에서 실무교섭을 시작했다.

경남 진주 CU 물류센터에서 발생한 조합원 사망 사고를 규탄하며 투쟁 중인 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 관계자들이 22일 대전 동구 가양동 호텔선샤인에 마련된 사측과의 상견례장에 들어가고 있다. 연합뉴스

화물연대 측에서는 김종인 정책교섭위원장과 최삼영 부위원장 등 4명이 참석했고, BGF로지스 측은 약 6명이 참석했다.



화물연대 관계자는 "실무자 중심의 교섭으로는 처음으로 마련된 자리이니만큼 여러 안건을 놓고 충분한 시간을 가지며 대화를 할 수 있길 기대하고 있다"며 "아무래도 지금 CU 투쟁이 장기화하고 있고 열사 문제 논의가 시급해 이 부분을 집중적으로 이야기하려고 한다"고 밝혔다.



BGF로지스 관계자는 "오늘 시작하는 교섭이 빠르고 합리적인 협의로 이뤄지기를 기대한다"고 전했다.



앞서 양측은 이날 대전 상견례에 앞서 고용노동부 진주지청에서 대표자 중심의 상견례 자리를 가졌다.



상견례 직후 이민재 BGF로지스 대표는 "센터 집회 과정에서 사망한 조합원에 대해 매우 안타까운 마음"이라며 "유족에게 깊은 위로의 마음을 전하고 싶다"고 고개를 숙였다.



화물연대 역시 사측의 교섭 참여를 긍정적으로 화답하며 구체적인 요구안은 실무교섭을 통해 정리하겠다고 밝힌 바 있다.



BGF로지스는 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사다.



앞서 지난 20일 오전 10시 32분께 CU 물류센터 앞 집회 현장에서 비조합원이 운전하던 화물차가 화물연대 조합원을 치고 지나가 1명이 숨지고 2명이 중경상을 입는 사고가 일어났다.



이번 사고를 '경찰의 무리한 진압과 사측 교섭 거부가 낳은 인재'로 규정해온 화물연대는 경찰과 사측 책임자 처벌 및 재발 방지, 성실 교섭 참석 등이 이뤄질 때까지 끝까지 투쟁하겠다는 입장이다.

<연합>

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