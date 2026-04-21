김고은·김재원 밀착 포옹…핑크빛 케미 넘치는 커플 투샷

배우 김고은과 김재원이 남다른 커플 케미를 뽐냈다.

패션 매거진 하퍼스 바자는 20일 드라마 '유미의 세포들3' 주인공 김고은과 김재원의 화보를 공개했다.

배우 김고은. 하퍼스 바자

두 배우는 이번 화보에서 봄날의 설렘이 묻어나는 듯한, 자연스럽고 사랑스러운 케미스트리를 선보였다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 김재원은 김고은과 호흡에 대해 "처음 만나는 자리에서 고은 누나가 말을 편하게 놓아도 괜찮다고 해주어서, 말을 놓으니 금방 친해질 수 있었다"라며 "현장에 들어가서는 10을 이야기하면 다 수용해주는 분위기여서 감사했다, 누나가 배려해 준 덕분이다, 쉽게 단정 짓지 않고 항상 제 의견을 물어봐 줬다, 누나에게서 연기를 대하는 태도를 정말 많이 배웠다"고 말했다.

배우 김고은, 김재원. 하퍼스 바자

김고은은 "한참 후배와 이렇게 파트너로 만난 건 처음이었다, 이런 장난을 치면 진지하게 받아들일까? 이렇게 말하면 장난처럼 느껴질까? 속으로 고민이 있었다"라며 "선배들과 있을 때 나는 훨씬 까불까불한 막냇동생 같은 느낌인데, 오히려 편한 친구처럼 다가가야 하나 싶기도 했다, 나는 감독님과 오랜 시간 일해왔으니, 나와 감독님 모두 재원 씨가 현장이 덜 낯설고 가까워지길 바랐다"고 답했다.

김재원은 신순록 역할로 캐스팅된 것에 대해 "내 입장에서는 완전 대가족인 집안에서 사랑을 듬뿍 받고 자란 귀한 딸이 남자 친구를 데려와 온 집안 가족들에게 인사를 드려야 하는 상황처럼 느껴졌다"라며 "모든 가족이 주시하고 있는, 내가 바로 그 딸의 남자 친구인 상황 말이다, 이렇게 큰 사랑을 받은 작품의 마지막 여정에 함께할 수 있어 영광이었다, 순록은 유니콘 같은 연하남 이미지로 각인돼 있어 부담도 있었지만, 분명 기분 좋은 부담감이었다"고 답했다.

김고은은 "유미는 내 30대의 시작이었다, 제2의 챕터가 열리는 느낌이 있었다"라면서 "세포들과 소통하는, 아기자기한 드라마 속에 존재한다는 것 자체가 좋았고, 섬세한 공감 요소를 가지고 있는 작품이어서 '이게 우리 삶이구나' 하는 생각을 참 많이 했던 것 같다, 그저 연애하다가 느끼는 감정들, '맞아, 저러면 안 되지, 짜증 나지' 이런 얘기를 나눌 수 있는 드라마라는 게 좋았다"라고 했다.

배우 김고은. 하퍼스 바자

이어 "이번 시즌 3는 30대 중후반이 된 여자의 일상과 가까운 생각이 등장한다, 30대 초중반이랑은 다른, 미묘함이 담겨 있다"라며 "나도 유미와 같이 나이를 먹어가니 인물을 연기하는 게 더 재미있는 경험이었다, 한 드라마를 시즌제로 끌고 가는 게 한국에선 흔치 않아 특별한 경험이었고, 이제 대단원을 마무리 지을 수 있을 것 같다"라며 작품에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

<뉴스1>

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