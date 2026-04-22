삼성바이오로직스, 1분기 실적에 웃고 노조 투쟁에 울고

삼성바이오로직스가 올해 1분기 매출과 영업이익이 나란히 전년 동기 대비 두자릿수 이상 증가하며 호실적을 이어갔다. 다만 노사 갈등이 격화하고 있어 향후 경영 불확실성 변수로 부상하는 모습이다.

삼성바이오로직스는 22일 1분기 매출 1조2571억원, 영업이익 5808억원을 기록했다고 공시했다. 1~4공장의 풀가동에 힘입은 성과로, 전년 동기 대비 매출은 26%(2576억원), 영업이익은 35%(1506억원) 증가했다.

삼성바이오로직스 4공장. 삼성바이오로직스 제공

삼성바이오로직스는 1~4공장의 풀가동 유지와 5공장 램프업(가동률 확대) 상황을 반영해 지난 1월 제시했던 올해 연매출 성장 가이던스 15~20%를 유지했다. 해당 전망에는 미국 록빌 공장 인수에 따른 매출 기여분은 반영되지 않았으며, 향후 관련 실적을 반영한 전망치를 추가 안내할 예정이다.

한편, 삼성바이오로직스는 2026년 1분기 말 기준 자산 11조9950억원, 자본 7조9228억원, 부채 4조722억원을 기록했다. 재무상태도 부채비율 51.4%, 차입금 비율 11.6%로 안정적 상태를 유지하고 있다.

삼성바이오로직스는 위탁생산(CMO) 및 위탁개발(CDO) 전 분야에서 수주 활동을 지속하고 있다. 창립 이래 누적 수주는 CMO 112건, CDO 169건이며, 누적 수주 총액은 214억달러를 기록 중이다. 특히 세계적 권위의 'CDMO 리더십 어워즈'에서 13년 연속 수상을 달성하며 글로벌 시장 내 품질 신뢰도를 공고히 하고 있다.

생산 능력 및 글로벌 거점 측면에서는 지난 3월 말 미국 록빌(Rockville) 생산시설 인수를 최종 완료했다. 이를 통해 현지 전문 인력과 시설을 즉시 확보하여 중단 없는 생산 체계를 구축했으며, 글로벌 제약사 밀착 대응으로 수주 경쟁력을 강화하고 있다. 현재 한국 송도와 미국 록빌을 잇는 이원화된 생산체계를 바탕으로 글로벌 고객사에 유연한 생산 옵션을 제공하고 있다.

포트폴리오 측면에서는 마스터세포은행(MCB) 생산 및 벡터 제작(Vector Construction) 서비스를 내재화했다. 이를 통해 벡터 구축부터 임상시험계획(IND) 제출까지 9개월 내 완료 가능한 ‘엔드 투 엔드(end-to-end)’ 서비스 체계를 구축했다. 또한, 전염병대비혁신연합(CEPI) 네트워크 기반의 유연한 생산 역량 확보로 글로벌 공중보건 위기 대응력을 강화하며 글로벌 공중보건 파트너로 도약하고 있다.

미래 성장 동력 확보를 위한 오픈 이노베이션 분야에서는 미국 일라이릴리와 협력하여 ‘릴리 게이트웨이 랩스(LGL)’ 국내 거점을 인천 송도에 설립하기로 확정했다. 이를 통해 글로벌 산학연 파트너십을 구축하고 혁신 바이오의약품 생태계 조성을 추진할 계획이다. 이는 글로벌 제약사의 오픈 이노베이션 프로그램이 국내 기업과 협력해 한국에 진출하는 첫 사례다.

다만 노조 리스크는 올해 실적 흐름을 불투명하게 만들고 있다. 삼성바이오로직스 노조원 2000여명은 이날 오후 인천 송도 삼성바이오로직스 1바이오캠퍼스 앞에서 투쟁결의대회를 열었다. 삼성바이오로직스 설립 이후 노조 첫 집회다.

노조는 임금·성과급 협상이 최종 결렬될 경우 다음 달 1일부터 전면 파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다. 현재 노조는 평균 임금 14% 인상과 성과급 확대를 요구하고 있다. 사측은 6.2% 인상률을 제시했다.

갑작스러운 생산 중단이 벌어질 경우 삼성바이오로직스는 향후 수천억에서 많게는 조단위의 손해를 입을 수도 있다. 바이오의약품 생산 공정은 중단될 경우 세포의 사멸, 단백질의 변질 등으로 제품이 전량 폐기될 수밖에 없기 때문이다.

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