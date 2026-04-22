김선태 "세금 안 내려고 기부? 날 위해… 나 좋은 사람 아냐"

김선태가 기부와 관련된 억측에 직접 입을 열었다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

전 ‘충주맨’ 유튜버 김선태가 자신의 기부와 관련된 억측에 직접 입을 열었다.

지난 21일 김선태는 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’에 ‘시몬스 홍보’라는 제목의 광고 영상을 게재했다.

영상에서 김선태는 “시몬스에서 N32라는 브랜드를 새로 만들었는데 한 마디로 레이블이다. 하이브랑 쏘스뮤직 같은”이라며 시몬스의 모션베드를 소개했다. 그는 시몬스와 협업을 하게 된 이유에 대해 두가지 이유를 밝혔다.

시몬스와 함께 기부를 한 김선태. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

그는 첫 번째 이유로 “시몬스와 김선태 채널이 2600만원 상당의 침대와 매트릭스를 어려운 노인분들에게 기부를 할 것”이라고 밝혔다.

김선태는 두 번째 이유로 “더 큰 이유는 돈을 벌기 위해서”라며 “돈도 벌어야 저도 좋고 기부도 하는 거다. 그렇다고 제가 뭐 기부를 위해서 벌고 있는 건 아니다”라고 말했다.

김선태는 “저 잘살려고 벌고 있는 거고 기부는 이제 부차적인 거긴 한데 지금까지는 기업하고 같이 했었고, 기업이랑 한 거랑 별개로 기부를 좀 하려고 하는데, 숫자가 맞냐? 많이 벌었냐? 적게 벌었냐? 말이 많아서 금액은 비공개로 하고 기부 사실은 추후 공지를 하도록 하겠다”고 밝혔다.

김선태가 기부와 관련된 억측에 직접 입을 열었다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

그러면서 “좋은 일 하면서 분란 일으키기 싫다”며 “그러면서 이제 막 기부천사 이미지를 하려고 하느냐, 하는데 저 기부천사 절대 아닙니다. 몇 번 말씀드렸죠? 저를 위해서 기부하는 거예요. 제 이미지 좋아지라고”라고 솔직한 마음을 이야기했다.

김선태는 “그리고 반대로 세금 안 내려고 기부한다, 이런 말씀이 있는데 무슨 소리냐. 와 이거 30% 할인하니까 필요 없는 거 엄청 사자 이런 거냐”고 되물었다.

김선태는 돈을 벌기 위해 안달이 나 있는 사람, 그것이 바로 자신이라고 말했다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

그는 다시 한 번 “저는 좋은 사람이 아니다. 돈을 밝히는, 돈에 미친, 공무원 할 때 못 만진 돈을 벌기 위해 안달이 나 있는 그게 정확히 나다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편, 김선태는 2016년 9급 공무원으로 공직에 입문해 약 7년 만에 6급으로 승진했다. 남다른 유머와 시대를 읽는 감각으로 충주시 유튜브 채널 구독자 수를 100만명이 넘게 키웠으며, 올해 2월 사직 후 본인의 유튜브 채널을 개설해 운영하고 있다.

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