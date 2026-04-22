베트남 국빈 방문 李, 22일 또럼 서기장과 정상회담

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 또럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖는다.
이 대통령은 이날 오후 베트남의 국부로 추앙받는 호찌민 묘소에 헌화하고 베트남 정부가 준비한 공식환영식에 참석한다. 이후 또럼 서기장과 정상회담에 나선다. 두 정상은 양해각서(MOU) 교환식과 공동언론발표를 통해 정상회담의 성과를 알릴 예정이다.
청와대는 양국 교역액 규모를 2030년까지 1500억달러 수준으로 끌어올리겠다는 목표를 갖고 있는 만큼, 경제협력 고도화를 위한 방안 등이 정상회담 의제로 오를 것으로 보인다. 원전 및 신도시·신공항 등 베트남 주요 국책 사업에 대한 한국 기업 참여 확대 방안과 더불어 에너지 안보 강화, 핵심광물 공급망 안정 등을 위한 파트너십 구축 등도 논의될 것으로 예상된다.
이 대통령은 저녁에는 또럼 서기장이 준비한 국빈만찬에 참석해 정상 간 친교를 다진다. 점심에는 현지 동포들과 오찬 간담회도 예정돼 있다.
이번 정상회담은 지난해 8월 또럼 서기장의 방한 이후 8개월 만으로 양국 간 전략적 경제협력을 한층 고도화하는 계기가 될 것으로 보인다. 위성락 국가안보실장은 앞서 간담회에서 “인프라, 원전 등 국가 발전의 핵심 분야에서 베트남과 호혜적, 전략적 협력을 강화해 나가고자 한다”며 “글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지와 공급망 안정, 핵심광물 협력 등 경제안보 파트너십 구축을 위한 소통도 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
청와대는 두 정상이 서로를 ‘첫 국빈’으로 초청했다는 점도 부각하고 있다. 또럼 서기장은 이 대통령 취임 후 처음으로 한국을 국빈 방문한 외국 정상이다. 또럼 서기장은 지난 1월 베트남 공산당 제14차 전당대회에서 재선에 성공한 뒤 새 지도부의 첫 국빈으로 이 대통령을 초청했다.
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