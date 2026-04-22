브라이언, 평택 단독주택 시세 ‘80억’ 평가 “뇌가 썩을 정도로 준비”

남성 듀오 ‘플라이 투 더 스카이’ 출신 가수 브라이언이 자신의 대형 주택의 가치 ‘80억’으로 평가해 눈길을 끌었다.

더브라이언 The Brian

지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘더 브라이언’의 영상 ‘“집 보러 왔습니다” 슈주 동생들 침입에 뒷목 잡은 브라이언 수명 단축 현장 최초 공개 (SM 미공개 데뷔조 썰, SM 예절 교육 창시자)’에서는 브라이언이 그룹 슈퍼주니어 멤버인 은혁과 동해를 집들이 손님으로 초대했다. 은혁은 집에 들어선 후 “집이 너무 예쁘다”고 감탄을 금치 못했다.

브라이언은 “이대로 집을 판다면 얼마에 팔거냐”는 질문에 “시세도 그렇지만 이걸 준비하면서 뇌가 썩을 정도로 준비했다”고 이유를 밝힌 후 “서울이 아니니 80억”이라고 전했다.

이날 소개된 저택에는 고가의 설비도 포함됐다. 오디오 시스템에만 약 2억 원을 투자한 것으로 전해지며, 단순한 생활 공간이 아닌 개인의 취향을 극대화한 공간으로 꾸며졌다는 점이 특징이다. 이러한 요소들은 단순한 부동산 가치 이상의 의미를 더하며, 브라이언의 개성이 고스란히 반영된 결과물로 평가된다.

함께 방문한 은혁은 집 내부가 이미 완성도 높게 꾸며져 있다는 점을 언급하며 이 정도면 더 높은 가격을 책정해도 될 것 같다고 농담을 건네면서 ‘300억’을 제시했다. “그는 세팅이 다 되어 있다”고 그를 부추겼고, 이에 브라이언은 웃으며 “그렇다면 100억 원 정도로 봐야 할 수도 있다”고 정정했다.

브라이언은 두 사람의 이번 방문에 대해 “분명 가볍게 칵테일 한잔 하자고 불렀는데...어디로 튈지 모르는 은혁과 동해 덕분에 신나게 웃고 떠들었다”고 소감을 밝혔다. 또한 “집도 팔 뻔(?)하고 옛날 SM 얘기부터 요즘 친구들 얘기까지 저도 처음 듣는 이야기들이 많았다”고 전했다.

마지막으로 그는 “은혁, 동해 와줘서 고마워!”라며 두 사람과의 만남에 감사 인사를 덧붙였다.

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