“밤에 2번 깨면 다르다”…피곤인 줄 알았는데 ‘야간뇨 신호’였다

“밤에 2번 깨면 다르다.”

밤에 배뇨로 잠에서 깨는 증상은 야간뇨에 해당하며, 두 번 이상 반복되면 수면의 질에 영향을 줄 수 있다. 게티이미지

밤 12시 10분, 어두운 안방. 잠결에 화장실을 다녀온 뒤 다시 누웠지만 얼마 지나지 않아 또 눈이 떠진다. ‘요즘 피곤해서 그런가’ 싶지만, 같은 일이 며칠째 반복된다.

그 장면이 하나의 기준이 될 수 있다. 단순한 피로로 넘기기 쉬운 이 상황은, 이미 ‘야간뇨 신호’로 볼 수 있는 단계일 가능성이 있다.

야간뇨는 밤에 배뇨로 잠에서 깨는 증상을 의미하며, 일반적으로 2회 이상 반복될 경우 임상적으로 의미 있는 상태로 본다. 수면의 질이 떨어지고, 낮 시간 피로로 이어지는 경우도 적지 않다.

◆40대부터 시작되는 전립선 변화

22일 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 전립선비대증은 40대 이후부터 증가하는 경향을 보이며, 연령이 높아질수록 유병률이 뚜렷하게 높아지는 질환이다.

대한비뇨의학회에 따르면 전립선은 비교적 이른 시기부터 변화가 시작되며, 진행 과정에서 배뇨장애를 동반하는 경우가 많다.

국내 건강 조사에서도 연령이 높아질수록 배뇨 관련 증상 경험 비율이 증가하는 경향이 보고된다.

문제는 이를 자연스러운 노화로 여기고 관리 시기를 놓치는 경우다. 초기에는 단순한 불편으로 느껴지지만, 장기간 지속될 경우 방광 기능 변화와 연관될 수 있다는 지적도 있다.

◆요도 압박과 방광 반응이 만드는 ‘야간뇨’

전립선이 커지면 요도를 압박해 소변 흐름이 약해진다. 동시에 방광은 이를 보상하기 위해 점점 예민하게 반응하며, 충분히 차지 않았는데도 배출 신호를 보내는 경향이 나타난다.

이 과정에서 방광이 완전히 비워지지 않는 상태가 반복되며, 야간에 잠을 깨는 횟수도 늘어나게 된다.

잔뇨감, 단절뇨, 약뇨, 절박뇨, 야간뇨 등의 변화가 잦아졌다면 전립선 건강 이상을 의심해볼 필요가 있다. 특히 자다가 깨서 화장실을 찾는 상황이 반복된다면, 증상이 시작됐거나 다른 요인과 함께 나타나는 단계일 가능성도 있어 구분이 필요하다.

다만 야간뇨는 전립선 문제 외에도 수면장애, 당뇨, 약물 영향 등 다양한 원인으로 나타날 수 있어 정확한 원인 구분이 중요하다. 이 경우 자가 판단에 머무르기보다 비뇨의학과 진료를 고려하는 것이 바람직하다.

국제 전립선 증상 점수(IPSS)는 배뇨 빈도, 잔뇨감, 야간뇨 등의 증상을 점수화해 평가하는 도구다. 점수는 자가 평가 방식으로 측정되며, 총점에 따라 경증·중등도·중증으로 구분된다. 다만 정확한 진단과 치료 방향은 전문의 판단을 통해 결정된다.

◆절반은 겪지만 병원은 피한다

대한비뇨의학회가 중장년 남성을 대상으로 진행한 설문 조사에서는 전립선 관련 증상을 경험하고도 절반 이상이 병원을 방문하지 않은 것으로 나타났다. 다만 해당 결과는 자가 응답 기반 조사로 실제 진단 비율과는 차이가 있을 수 있다.

“나이 들면 다 그런 줄 알았지, 방광까지 영향을 받을 줄은 몰랐다.” 서울 시내 한 비뇨의학과 대기실에서 만난 60대 환자의 말이다.

야간뇨를 방치하면 잔뇨 상태가 반복되면서 요로 감염이나 방광결석과 연관될 수 있고, 일부 경우 신장 기능 저하로 이어질 가능성도 있다.

◆영양제보다 먼저 확인해야 할 이유

증상이 반복되면 건강기능식품에 의존하는 경우도 적지 않다. 쏘팔메토나 아연 등을 검색하며 증상 완화를 기대하는 경우다.

미국 국립보건원 지원으로 진행된 일부 연구에서는 쏘팔메토가 위약 대비 배뇨 증상 개선 효과에서 유의한 차이를 보이지 않았다는 결과가 보고된 바 있다.

전립선비대증 의심 남성 절반 이상이 병원을 찾지 않는 가운데, ‘참는 습관’보다 빠른 확인이 수면의 질을 좌우한다. 게티이미지

식품의약품안전처 역시 이를 ‘전립선 건강 유지에 도움을 줄 수 있음’ 수준의 기능성 원료로 분류하고 있다.

아연은 필수 영양소지만, 요도 압박 자체를 개선하는 치료 효과를 기대하기는 어렵다. 이미 수면이 깨질 정도로 증상이 반복된다면, 보충제 선택보다 정확한 진단이 우선이다.

◆지금 바꿔야 할 생활습관 3가지

전문의들은 40대 이후의 생활 습관이 증상 진행 속도에 영향을 줄 수 있다고 설명한다.

△취침 2시간 전 수분 섭취 줄이기

△카페인·알코올 섭취 제한

△적정 체중 유지와 규칙적인 배뇨 습관

특히 자기 전 수분 섭취는 야간뇨를 악화시키는 요인으로 작용할 수 있다는 설명도 있다.

어두운 거실. 스마트폰 화면에 떠 있는 영양제 결제창을 바라보다가, 결국 창을 닫는다. 잠시 망설이다가 대신 비뇨의학과를 검색한다. 내일 아침, 직접 확인해보기로 한다.

오늘 밤 다시 깬 뒤가 아니라 지금이 확인할 타이밍이다. ‘밤에 두 번 깼다’는 신호는 이미 시작된 변화일 수 있다.

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