주한美사령관 “한반도는 핵심 요충지…미군 숫자보다 역량에 초점”

미군이 주한미군 현대화를 추진하며 이 과정에서 병력 규모 자체보다 역량에 초점을 맞추고 있다고 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일(현지시간) 밝혔다. 브런슨 사령관은 주한미군의 역할과 관련 대북 억지에서 대중 견제로 무게 중심을 옮기고 있음도 시사했다.

브런슨 사령관은 이날 미 상원 군사위원회 청문회에 출석해 “한반도는 미국 본토를 방어하고 이 지역에서의 미국 국익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지”라며 “주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있다”고 말했다. 그는 “이것이 내가 (주한미군의) 숫자보다 역량에 전적으로 초점을 맞추는 이유”라면서 “주둔은 기본 전제이지만 규모에서 역량으로의 전환을 진정으로 이해하기 위해 한반도에 배치돼야 할 구체적 역량에 초점을 유지하는 것이 필수적”이라고 강조했다. 이는 향후 주한미군 주둔 규모가 감축될 수 있음을 의미한다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관. 미군 제공

브런슨 사령관은 주한미군 역할 변화도 암시했다. 브런슨 사령관은 “주한미군 부대들이 인도태평양사령부 훈련에 참여하는 것은 인도태평양 전역의 억지 지원을 위해 한국에서의 능력을 투사할 수 있는 잠재력을 보여준다”고 했다.

그간 미국이 주한미군 부대의 역할을 대북 억지에서 인도태평양 지역에서의 대중 견제로 확장하려 한다는 관측이 이어졌는데 브런슨 사령관의 발언은 그 연장선으로 해석된다.

청문회에 함께 출석한 새뮤얼 퍼파로 미국 인도태평양사령관은 북한과 러시아의 협력 심화에 우려를 표했다. 퍼파로 사령관은 이날 상원 군사위 청문회에서 “북한이 핵무기와 대량살상무기, 탄도미사일을 지속적으로 개발하는 것은 미국 본토와 우리 동맹에 직접적 위협”이라고 지적했다.

그는 “북한이 재래식 전력을 일정 부분 현대화한 것이 이 지역에 추가적인 복잡성을 야기하는데, 더욱 우려스러운 것은 북한과 러시아의 관계가 거래적 성격이기는 하지만 심화하고 있다는 것”이라고 강조했다.

퍼파로 사령관은 “북한은 우주 발사체, 군사위성, 공격용 드론, 미사일 기술, 첨단 잠수함 추진 기술 개발에 러시아의 지원을 얻으려고 계속 시도하고 있다”고 했다. 중국과 러시아, 북한의 협력 심화가 미국의 안보와 역내 안정에 복잡한 도전을 창출한다는 것이 그의 분석이다.

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