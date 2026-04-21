휴전 하루 늘린 트럼프 “합의 없으면 재공격”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 시한을 미 동부시간 기준 22일 저녁(한국시간 23일 오전)으로 언급했다. 당초 21일까지로 인식되던 시한을 하루 연장한 것이다. 2차 대면 협상을 고려한 것으로 보이지만, 협상 재개와 타결 여부 모두 불확실하다.



트럼프 대통령은 20일(현지시간) 블룸버그통신과의 전화 인터뷰에서 이란과의 2주 휴전 종료 시점을 “워싱턴 시간으로 수요일(22일) 저녁”이라고 말했다. 앞서 로이터통신도 파키스탄 소식통의 말을 인용해 양국 간 휴전이 미 동부시간 기준 22일 오후 8시(한국시간 23일 오전 9시)에 종료된다고 보도한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

미국과 이란은 지난 7일 휴전을 발표했지만, 실제 발효를 8일부터로 판단했을 수 있다. 미국과 이란 협상 대표단이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 만날 가능성도 염두에 둔 발언으로 보인다. 트럼프 대통령은 21일부터 협상이 시작된다고 말했다. J D 밴스 미 부통령은 대표단을 이끌고 20일 저녁 또는 21일 파키스탄으로 향한 것으로 알려졌다.



협상 전망은 밝지 않다. 전날 미군의 이란 선박 나포로 분위기가 급속히 냉각됐기 때문이다.



트럼프 대통령은 휴전 연장 가능성에 대해선 “매우 작다”며 미군의 대이란 해상 봉쇄는 합의가 체결될 때까지 계속될 것이라고 밝혔다. 그는 합의되지 않을 경우 전투가 즉각 재개되느냐는 질문에 “합의가 없다면 분명히 그럴 것으로 예상한다”며 “서둘러 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라고 못 박았다. 이에 이란 협상 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 이날 자신의 엑스(X)에 글을 올려 “(트럼프 대통령이) 봉쇄 조치를 가하고 휴전 협정을 위반하면서 협상 테이블을 항복의 테이블로 바꾸려 하거나 다시 전쟁을 일으킬 명분을 만들려 하고 있다”며 “우리는 위협의 그림자 아래에서 이뤄지는 협상을 받아들이지는 않을 것”이라고 반박했다.



갈리바프 국회의장의 발언에도 미 CNN 등 외신은 소식통의 말을 인용해 미국과 이란의 2차 회담이 22일 오전 이슬라마바드에서 열릴 예정이라고 보도했다.

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