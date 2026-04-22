신현송 “유연한 통화정책 운영”

신현송(사진) 한국은행 총재가 21일 “신중하고 유연한 통화정책 운영을 통해 물가안정과 금융안정을 도모해 나가야 한다”고 밝혔다.

신 총재는 이날 서울 중구 한은에서 열린 취임식에서 “중동전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 한층 커졌다”며 이같이 말했다. 신 총재는 “통화정책의 유효성을 제고하기 위한 노력을 지속하겠다”며 “시장과의 양방향 소통을 강화하면서 우리 실정에 맞는 커뮤니케이션 방안을 계속 고민해 나가겠다”고 다짐했다.

최근 은행·비은행, 국내·해외 사이 경계가 무너져 기존 틀만으로 금융시스템 위험을 파악하기에 한계가 있는 점도 언급했다. 신 총재는 “시장 가격지표의 움직임을 보다 적극적으로 활용해 조기경보 기능을 강화해 나가겠다”고 설명했다.

원화의 국제화도 강조했다. 신 총재는 “외환시장 24시간 개장을 추진하고 역외 원화결제 시스템을 구축해 외환거래의 접근성과 안정성을 국제적 기준에 맞게 개선하겠다”며 “이는 원화의 국제적 위상을 높이고 외환시장의 안정적 발전에도 기여할 것”이라고 기대했다.

디지털화폐·예금토큰 사업인 프로젝트 한강 2단계, 블록체인 기반 글로벌 지급·결제 실험인 아고라 프로젝트 등도 지속해서 추진하기로 했다.

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