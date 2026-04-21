충북교육청·음성군·음성교육지원청, 복합시설 건립 시동

충북 음성군 금왕읍에 학교 용지를 활용해 학생과 지역 주민이 함께 사용하는 복합 문화·복지 공간 건립이 본격화한다.

충북교육청, 음성군, 음성교육지원청은 21일 도 교육청에서 ‘무극중학교 학교복합시설 건립사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 학교 유휴 용지에 교육·문화·체육 시설을 확충해 학생들에게는 양질의 교육 환경을, 주민들에게는 정주 여건 개선을 제공하기 위해 마련됐다.

충북교육청, 음성군, 음성교육지원청DL 21일 ‘무극중학교 학교복합시설 건립사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.(왼쪽부터 조병옥 음성군수, 윤건영 충북교육감, 안병권 음성교육장) 충북교육청 제공

협약에 따라 세 기관은 음성군 금왕읍 무극리 무극중학교 일원에 전체면적 6547㎡ 규모의 복합시설을 건립하기로 했다. 주요 시설은 지상 1층에 실내수영장, 지상 2층에 늘봄센터와 학생교육문화공간을 갖춘 ‘(가칭)무극복합문화스포츠센터’가 들어선다. 또 주차난 해소를 위한 지상 2층 3단 규모의 주차타워도 함께 조성한다.

총사업비는 220억원에 이른다. 교육부 공모사업 선정으로 확보한 110억원을 제외한 나머지 110억원은 충북교육청과 음성군이 절반씩 분담하기로 합의했다. 건립은 현재 준비 중인 설계 공모를 끝내고 2028년 말 준공이 목표다.

사업 추진 주체인 음성군은 설계 및 공사 총괄과 함께 시설 소유권 및 수영장·주차타워의 유지관리를 맡는다. 충북교육청은 건립 용지를 무상으로 제공하고 음성교육지원청은 지상 2층의 늘봄센터 및 학생교육문화공간 운영을 담당하게 된다.

음성군 관계자는 “이 학교복합시설은 지자체와 교육청이 협력해 지역사회 기반을 확충하는 상생 모델”이라며 “무극중학교 학교복합시설이 지역사회와 교육을 잇는 협력의 모범사례가 될 수 있도록 설계 단계부터 꼼꼼히 챙겨나가겠다”고 말했다.

특히 학생 안전을 최우선으로 고려해 학생과 외부인의 이용 동선을 완벽히 분리해 설계할 방침이다. 실내수영장은 학생들의 생존 수영 수업 등 교육활동 시간에 먼저 운영하기로 했다.

충북교육청 관계자는 “이번 협약은 학교와 지역사회가 자원을 공유하며 학생의 성장과 주민의 삶의 질을 동시에 높이는 출발점”이라며 “무극중 복합시설이 배움과 돌봄, 문화가 공존하는 지역 거점 공간으로 자리 잡을 수 있게 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

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