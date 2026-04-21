새만금 방조제 연결 20년…현대차 투자 등 “첨단산업 거점 도약” 기대

새만금 개발 사업이 2006년 방조제 연결 이후 20년을 맞아 대기업 등 유수 기업의 투자가 잇따르면서 미래 성장 거점으로 급부상하고 있다.

전북도는 21일 물막이 공사 20주년을 계기로 새만금의 변화상을 재조명하고, 대기업 투자와 첨단산업 기반을 바탕으로 ‘새만금 대도약 시대’를 본격 선언했다.

2006년 방조제 연결 전후 새만금 개발 사업의 흐름을 한 눈에 볼 수 있는 위성 사진. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 1989년. 2006년. 2016년, 2020년, 2023년, 2025년. 전북도 제공

새만금은 현재 전체 매립 대상 291㎢ 가운데 42%(123㎢)가량이 조성돼 여의도(2.9㎢)의 40배가 넘는 새로운 국토를 확보했다. 과거 갯벌이었던 공간은 재생에너지 클러스터와 이차전지 특화단지, 스마트 수변도시, 농생명 용지 등으로 탈바꿈하며 국가 산업 지형을 바꾸는 핵심 거점으로 자리 잡고 있다.

교통 기반 시설도 획기적으로 개선됐다. 동서·남북을 잇는 내부 간선도로가 완전 개통되며 새만금 전역이 20분 생활권으로 연결됐고, 국제공항·신항만·인입 철도를 축으로 한 ‘트라이포트(Tri-Port)’ 구축이 가시화되면서 글로벌 물류 허브로서의 기반도 갖춰지고 있다.

특히, 현대자동차그룹의 대규모 투자 협약은 새만금을 수소·재생에너지 중심지이자 인공지능(AI)·로봇 산업 거점으로 전환하는 결정적 계기로 평가된다. 정부 역시 총리 주재 태스크포스(TF) 운영 등을 통해 규제 혁신과 투자 지원 의지를 밝히면서 개발 속도에 힘을 보태고 있다.

이 같은 변화는 지역 경제에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 전북도는 새만금이 단순 국책사업을 넘어 도민 일자리 창출과 산업 생태계 확장의 중심축으로 기능하며 체감할 수 있는 성과로 이어지고 있다고 설명했다.

도는 개발 가속화와 함께 환경 관리에도 나선다. 비점오염원의 주요 원인으로 꼽히는 가축분뇨를 줄이기 위해 축사 매입과 사육 규모 감축, 우분 고체연료화 시설 확충, 통합 바이오가스화 시설 구축 등을 추진해 수질 안정화와 지속 가능성을 동시에 확보할 계획이다.

전북도 관계자는 “방조제 연결이 새만금의 출발이었다면, 지금은 기반 시설과 투자 기반을 갖춘 도약의 시점”이라며 “새만금의 성과가 도민의 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 행정 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.

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