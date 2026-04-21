“꼭 함께하자”…김종국, 막내 조연출과의 약속 18년 만에 지켰다

가수 김종국이 과거 TV 프로그램 막내 조연출과 18년 전 한 약속을 지킨 사실이 알려져 눈길을 끈다.
김종국은 21일 온라인으로 진행된 SBS플러스의 새 예능 프로그램 ‘상남자의 여행법’ 제작발표회에 참석했다. 발표회에는 추성훈, 대성과 함께 연출을 맡은 김진호 PD가 함께했다.
‘상남자의 여행법’은 계획보다는 본능에 따라 움직이는 남성들의 여행기를 담은 프로그램이다.
이날 김 PD는 “과거 ‘패밀리가 떴다’에서 막내 조연출로 일하던 시절, (김종국과) 나중에 프로그램을 만들게 되면 꼭 함께하자는 약속을 했다”며 “김종국 형이 18년 전의 약속을 지켜줬다”고 밝혔다.
함께 출연하는 멤버들 역시 제작진과의 인연으로 합류했다. 김 PD는 추성훈에 대해 “가장 바쁠 때 요청했는데 ‘진호 프로그램에 나가야지’라고 말해줬다”고 밝혔다. 대성에 대해서는 “현존하는 최고의 아이돌이자 예능인”이라며 신뢰를 드러냈다.
해당 프로그램의 콘셉트는 철저한 계획 없이 즉흥적으로 움직이는 여행이다. 김종국은 “너무 꼼꼼하게 계획하기보다는 되면 되는 대로, 안 되면 다른 데 가는 식의 자연스러움이 있는 것이 상남자의 여행”이라고 설명했다. 추성훈 역시 “아무 계획 없이 그때그때 생각나는 대로 움직이는 여행이라 잘 맞았다”고 전했다.
막내로 합류한 대성은 “세상에는 다양한 종류의 상남자가 있다는 걸 느끼며 인생을 배우는 시간이었다”고 표현하며 현장 분위기를 전했다.
‘상남자의 여행법’은 일본 구마모토와 가고시마 등 지역을 배경으로 촬영됐으며, 유명 관광지보다 숨겨진 장소를 중심으로 구성된 것이 특징이다. 제작진은 “출연진의 취향을 반영해 기존에 잘 알려지지 않은 장소들을 담았다”고 밝혔다.
‘상남자의 여행법’은 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.
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