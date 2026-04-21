“꼭 함께하자”…김종국, 막내 조연출과의 약속 18년 만에 지켰다

가수 김종국이 과거 TV 프로그램 막내 조연출과 18년 전 한 약속을 지킨 사실이 알려져 눈길을 끈다.

김종국은 21일 온라인으로 진행된 SBS플러스의 새 예능 프로그램 ‘상남자의 여행법’ 제작발표회에 참석했다. 발표회에는 추성훈, 대성과 함께 연출을 맡은 김진호 PD가 함께했다.

SBS플러스 ‘상남자의 여행법’에 출연하는 김종국, 추성훈, 대성(왼쪽부터). SBS플러스

‘상남자의 여행법’은 계획보다는 본능에 따라 움직이는 남성들의 여행기를 담은 프로그램이다.

이날 김 PD는 “과거 ‘패밀리가 떴다’에서 막내 조연출로 일하던 시절, (김종국과) 나중에 프로그램을 만들게 되면 꼭 함께하자는 약속을 했다”며 “김종국 형이 18년 전의 약속을 지켜줬다”고 밝혔다.

함께 출연하는 멤버들 역시 제작진과의 인연으로 합류했다. 김 PD는 추성훈에 대해 “가장 바쁠 때 요청했는데 ‘진호 프로그램에 나가야지’라고 말해줬다”고 밝혔다. 대성에 대해서는 “현존하는 최고의 아이돌이자 예능인”이라며 신뢰를 드러냈다.

해당 프로그램의 콘셉트는 철저한 계획 없이 즉흥적으로 움직이는 여행이다. 김종국은 “너무 꼼꼼하게 계획하기보다는 되면 되는 대로, 안 되면 다른 데 가는 식의 자연스러움이 있는 것이 상남자의 여행”이라고 설명했다. 추성훈 역시 “아무 계획 없이 그때그때 생각나는 대로 움직이는 여행이라 잘 맞았다”고 전했다.

김진호 PD. SBS플러스

막내로 합류한 대성은 “세상에는 다양한 종류의 상남자가 있다는 걸 느끼며 인생을 배우는 시간이었다”고 표현하며 현장 분위기를 전했다.

‘상남자의 여행법’은 일본 구마모토와 가고시마 등 지역을 배경으로 촬영됐으며, 유명 관광지보다 숨겨진 장소를 중심으로 구성된 것이 특징이다. 제작진은 “출연진의 취향을 반영해 기존에 잘 알려지지 않은 장소들을 담았다”고 밝혔다.

‘상남자의 여행법’은 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.

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