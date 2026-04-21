"나랑 같이 누울 사람?" 장근석, 日 침대 퍼포먼스 재연에 '경악'

장근석이 일본에서 펼쳤던 파격적인 침대 퍼포먼스를 재연했다. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

장근석이 일본에서 펼쳤던 파격적인 침대 퍼포먼스를 다시 한 번 재연해 모두를 경악하게 했다.

20일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 ‘아시아 프린스’ 장근석과 ‘반전 매력남’ 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼쳤다.

최근 진행된 녹화에 참여한 장근석은 잊힌 줄 알았던 싸이월드 흑역사가 감옥 입성과 동시에 봉인 해제되며 당혹감을 감추지 못했다. 이어 그가 일본 공연에서 선보였다는 파격적인 퍼포먼스도 공개됐다.

일본에서 파격적인 팬 서비스를 선보인 장근석. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

침대 위에서 팬들을 향해 “나랑 잘 사람?”이라 외쳤다는 보법이 다른 장근석의 팬 서비스에 현장은 순식간에 아수라장이 됐다.

이상민이 “사실이냐”고 묻자, 장근석은 당황하며 “‘잘 사람’이 아니라 ‘같이 누울 사람?’이라고 했다”라고 정정했다

그는 현장에서 직접 당시 상황을 재연하며 “어두운 조명 속에서 누운 채로 등장했다가, 조명이 켜지는 순간 일어나며 그 대사를 던졌다”고 설명했다. 그러면서 현장에서 직접 침대 퍼포먼스를 선보여 일동을 경악시켰다.

당시 상황을 정정하는 장근석. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

이어 아직 미혼인 장근석과 최다니엘의 독특한 취향이 담긴 이상형도 공개됐다.

먼저 최다니엘은 이상형으로 “얼굴이 동그랗고 광대가 있는 새가슴”을 꼽았다. 이에 장근석이 본인은 외모를 보는 속물이 아니라고 밝히며 “백미러로 보이지 않을 때까지 손 흔들어주는 여자”가 좋다고 특이한 취향을 고백했다.

여기에 장근석은 전 여자 친구에게 “너는 갱생이 안 돼”라는 말을 들었던 경험을 털어놓으며 모두를 놀라게 했는데, 과연 그에게 어떤 사연이 있었는지 관심이 집중된다.

장근석의 다소 특이한 취향. 유튜브 채널 'SBS Entertainment' 영상 캡처

한편, 장근석과 최다니엘이 ‘아저씨’ 호칭을 두고 뜨거운 논쟁을 벌이기도 했다. 서로 “너는 아저씨가 맞다”며 서로가 서로를 공격하던 가운데, 장근석은 자신이 아저씨가 아님을 주장하며 “한 여성이 날 오빠라 부르며 번호를 따갔다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이에 질세라 최다니엘은 “나도 편의점에서 신분증 검사를 했다”고 맞받아쳤지만, 오히려 모두의 의심을 사며 웃음을 안겼다.

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