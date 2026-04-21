‘캐리어 시신 사건’ 재발 막는다…대구시, 위기 가구 촘촘한 사회안전망 구축

대구시가 복지사각지대 취약계층의 학대 문제를 뿌리 뽑기 위해 다각적인 대책을 내놨다.

앞서 대구에선 지난 3월 말 상습적으로 가정폭력을 당하는 딸을 지키려던 50대 친모가 20대 사위의 폭행으로 숨진 뒤 여행용 가방에 담겨 유기되는 사건이 발생했었다.

20일 김정기 대구시장 권한대행 주재로 ‘취약계층 학대예방을 위한 지원체계 점검회의’가 열리고 있다. 대구시 제공

21일 대구시에 따르면, 시는 대상별 특성을 고려한 ‘현장 밀착형 모니터링’을 대폭 강화한다. 어르신을 위한 ‘찾아가는 이동상담소’를 운영해 고립 가구를 직접 찾아내고, 장애인 거주시설 인권실태 조사와 아동 고위험군 전수조사를 정례화하기로 했다.

일선 현장의 학대예방경찰관(APO)과의 유기적인 협력을 통해 위험 징후가 포착될 경우 즉각 개입해 범죄 가능성을 사전에 차단하는 ‘철통 보안망’도 구축할 방침이다. 학대 발생 시 골든타임을 놓치지 않는 ‘신속 구호’가 핵심이다. 신고 접수와 동시에 현장 조사와 피해자 분리가 즉각 이뤄지며, 피해자에게는 의료∙법률 지원과 복지 서비스를 ‘원스톱’으로 제공한다.

재학대를 막기 위한 ‘사후관리’도 보강된다. 단순히 사건 종결에 그치지 않고, 정신건강복지센터와 연계한 심리 상담은 물론, 주거 지원과 자립지원금 지급 등을 통해 피해자가 안정적으로 사회에 복귀할 수 있도록 실질적인 자활 대책을 병행한다.

이번 대책은 지역 공동체 중심의 '인적 네트워크' 활용이 핵심이다. 전문가 그룹인 ‘즐거운생활지원단’이 명예복지공무원 등과 협력해 위기가구 방문과 안부 확인 등 밀착형 복지 서비스를 제공한다.

김정기 대구시장 권한대행은 “공공과 민간, 지역공동체가 하나로 뭉쳐 학대로 고통받는 이가 없는 안전한 대구를 반드시 실현하겠다”고 강조했다.

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