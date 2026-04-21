‘학생 성공시대’ 인천시교육청, 조리실무사 직종 공개채용

인천시교육청이 조리실무사 공채 시 1차 서류전형과 2차 면접시험 모두 ‘블라인드 방식’으로 진행한다. 경쟁은 공정하고 평등한 기회 보장 차원이다. 시교육청은 ‘올바로, 결대로, 세계로 성장하는 학생 성공시대’를 함께 열어갈 조리실무사 직종 총 166명을 신규 채용한다고 21일 밝혔다.

인천시교육청.

최종합격자는 서류·면접 점수를 합산해 고득점자 순으로 뽑는다. 조리실무사의 병가나 연가 등 각종 휴가로 인한 결원 발생 시, 업무공백을 최소화하고 안정적 학교급식 운영을 위해 결원대체 전담인력풀을 최초 선발한다. 학교 현장의 채용 업무 부담은 경감하고 조리실무사 휴가 사용을 실질적으로 보장하게 된다.

응시 원서는 22∼27일 시교육청 누리집에서 온라인으로 접수한다. 지원자는 직종 및 지역을 구분해 1개만 응시할 수 있다. 합격자는 7월 9일 발표 예정이며, 9월 1일부터 공립학교에 순차적으로 배치가 이뤄진다. 자세한 내용은 ‘교육공무직원 시험공고’에서 확인하면 된다.

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