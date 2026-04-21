프로브랜드, 베트남 다낭서 ‘PROTECH V1’ 사업 전개 확대

주식회사 프로브랜드(ProBrand)가 베트남 다낭 내 한국 프랜차이즈 매장을 중심으로 현지 레퍼런스를 확대하며, 자사 플랫폼 ‘PROTECH V1’의 사업 전개에 나서고 있다고 밝혔다. 프로브랜드가 직접 개발하여 운영 중인 PROTECH V1은 데이터 기반의 상권 분석 솔루션을 제공하는 플랫폼이다.

이번 레퍼런스의 중심인 다낭 현지 매장은 한국 프랜차이즈 ‘치킨과바람피자’의 해외 1호점이다. 해당 매장은 오픈 1년 만에 현지 배달 플랫폼 내 리뷰 경쟁력을 바탕으로 동종 카테고리 1위를 기록했으며, 현재 다낭 지역에서 이용객 비중이 높은 배달 및 홀 겸용 매장으로 운영되고 있다.

치킨과바람피자 다낭점은 국내산 중심의 식자재 운영과 한국 본사 연계 유통 체계를 유지하고 있다. 이와 함께 글로벌 배달 플랫폼인 그랩(Grab)과 쇼피푸드(ShopeeFood)에 입점하여 고객 접점을 관리하고 있으며, 현지 제조 공정을 통해 제품 품질과 현지 대응력을 확보하고 있는 것이 운영 방식으로 소개됐다.

브랜드의 성장세 또한 이어지고 있다. 국내에서 약 100여 개의 가맹점을 운영 중인 치킨과바람피자는 현재 베트남 주요 권역 내 2호점과 3호점의 추가 출점을 준비하고 있다. 대전에 본사를 둔 국내 프랜차이즈 브랜드로서 동남아 시장으로의 확장 가능성을 확인했다는 설명이 나온다.

프로브랜드는 이러한 현장 사례를 상권과 수요를 데이터로 해석하는 실증 기반 사례로 정의하고 있다. 다낭 내 고객 유입 경로, 배달 수요 패턴, 홀 운영 지표, 플랫폼 리뷰 흐름 등을 분석하여 지역 상권의 소비 특성과 브랜드 적합성을 도출하고 이를 통해 정교한 판단 구조를 구축한다는 설명이다.

PROTECH V1 플랫폼 측면에서 이번 현지 사례는 입지 조건과 수요층, 운영 방식이 실제 성과로 연결되는 과정을 구조적으로 분석할 수 있다는 점에서 사례로 소개된다. 이는 향후 해외 외식 시장 진출 및 다점포 확장 전략, 배달·홀 병행 매장 모델 검토 시 활용 가능한 데이터 기반이 될 수 있다.

프로브랜드 남현CEO는 “현재 회사는 PROTECH V1을 중심으로 사업을 전개하고 있으며, 실제 현장에서 검증된 매장 사례를 통해 데이터 기반 상권분석의 적용 범위를 넓혀갈 것”이라며 “베트남과 같은 해외 시장에서도 감에 의존한 판단이 아니라 실제 수요와 반응을 해석하는 구조가 점점 더 중요해지고 있다”고 밝혔다.

한편 프로브랜드는 PROTECH V1을 자체 운용 플랫폼으로 운영하며 사업의 중심에 두고 있다. 향후에도 국내외 외식 시장에서 실제 매장 기반 데이터를 지속적으로 축적하고, 상권 분석 중심의 서비스 고도화와 레퍼런스 확대를 지속할 계획이다.

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