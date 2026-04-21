골목창업, 상권 브랜딩, e캠퍼스… 인천시, 소상공인 자립기반 강화

고유가·고환율·고물가에 경기 둔화와 소비 회복 지연 등으로 소상공인들의 어려움이 크다. 인천시가 이들이 지역경제의 성장 주체로 거듭나는 데 행정력을 모은다. 시는 소상공인 지원 정책을 신규 사업 중심으로 재편한다고 21일 밝혔다.

예산은 총 2196억원 규모로 투입하고, 5대 전략과 17개 추진 과제를 펼친다. 시는 ‘자립기반 강화’와 ‘경영·금융 안전망 구축’을 중심으로 창업부터 성장, 재도전에 이어지는 생애주기별 체계를 마련한다. 개별 점포 중심이 아닌 상권 단위의 육성에 나선다.

세부적으로 ‘인천 골목창업 첫걸음 사업’이 신설된다. 250개 업체 대상으로 영업 인허가 과정에서 발생하는 비용을 보태준다. 직접 서류를 준비하는 경우에는 발급비 최대 10만원, 행정사에 절차를 위임할 땐 대행비를 40만원까지 제공하는 방식이다.

또한 군·구청, 소상공인 단체, 전문가들이 참여하는 협의체를 통해 창업 초기에 네트워크 형성 및 데이터베이스 구축으로 사후관리까지 연계시킨다. 로컬기획자가 참여해 상권 진단부터 브랜드 전략 수립의 종합 컨설팅을 제공한다.

100개소(단체·개인)에 350만원 범위 내에서 간판 교체 비용을 지원해 점포 외관 개선과 고객 유입 확대를 동시 이끈다. 소상공인이 시간과 장소에 구애받지 않고 교육을 받을 수 있도록 한다. ‘e-캠퍼스’ 구축을 통해서다. 온라인 교육 플랫폼 운영에 약 1억3700만원의 예산을 투입한다.

시는 소상공인복합클러스터를 중심으로 한 원스톱 지원 시스템도 본격 가동할 예정이다. 인천신용보증재단이 갖춘 소상공인 종합지원포털 ‘성장대로’를 통해 온라인에서 지원사업 조회 및 신청이 가능하다.

시 관계자는 “단순한 생계 지원을 넘어 소상공인의 자생력과 성장 가능성 향상에 초점이 맞춰졌다”며 “지역상권 경쟁력 강화와 경제 활력 회복에 중요한 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

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