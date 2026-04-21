어티슈, 스트레이 키즈 필릭스와 협업 ‘데저트 카우보이 컬렉션’ 캠페인 소개

사진제공=어티슈

헤드웨어 브랜드 어티슈(ATiiSSU)가 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스와 함께한 ‘DESERT COWBOY COLLECTION(데저트 카우보이 컬렉션)’ 캠페인 필름을 공개하며 브랜드의 세계관을 소개했다. 이번 캠페인은 오는 4월 28일 컬렉션 공식 론칭을 앞두고 선보인 콘텐츠로, 사막의 풍경과 열기를 모티브로 한 시각적 서사를 중심으로 구성됐다.

앞서 공개된 티저 영상에서는 목이 없는 인물과 선반 위에서 움직이는 머리들이 등장하는 장면으로 구성됐으, 이번 메인 필름에서는 이러한 설정이 확장된 형태로 구현됐다. 영상은 끝없이 이어지는 사막을 배경으로, 서로 다른 차원이 교차하는 상황 속에서 필릭스와 미지의 존재 ‘파리지옥’이 대치하는 장면을 중심으로 전개된다.

헤비메탈 사운드를 기반으로 한 퍼포먼스와 함께, 두 존재 간의 긴장감 있는 흐름이 이어지며 브랜드가 지향하는 실험적 미학이 드러난다. 특히 이 과정에서 등장하는 가죽과 메탈 소재의 헤드웨어는 단순한 스타일링을 넘어, 세계관을 구성하는 요소로 등장한다.

사진제공=어티슈

필릭스는 어티슈의 초기부터 브랜드 아이콘으로 활동해 온 인물로, 이번 캠페인에서도 특유의 비주얼과 표현력을 바탕으로 컬렉션의 분위기를 전달했다. ‘파리지옥’과의 대치 장면에서는 비현실적 설정 속에서도 균형감 있는 연출을 보여주며, 브랜드가 추구하는 방향성을 시각적으로 풀어냈다.

이번 캠페인을 통해 공개된 데저트 카우보이 컬렉션은 사막의 질감과 열기에서 영감을 받은 디자인이 특징이다. 니트와 오간자, 블랙 레더 소재를 중심으로 레이어링을 구성하고, 자연스럽게 흐르는 실루엣과 드레이프를 강조했다. 여기에 플리츠 텍스처와 스톤, 큐빅 장식 등을 더해 빛과 움직임에 따라 변화하는 입체적인 스타일을 구현했다.

컬렉션은 현재 어티슈 공식 온라인 스토어에서 선공개된 상태이며, 메인 라인과 함께 봄·여름 시즌을 겨냥한 데일리 아이템도 함께 구성됐다. 정식 론칭은 4월 28일로 예정되어 있으며, 온라인 스토어를 비롯해 어티슈 도산 플래그십 스토어, 하우스 노웨어 매장, 그리고 별도 팝업 공간에서 제품을 확인할 수 있다.

같은 날 오픈 예정인 팝업 스토어는 도산 플래그십 인근에 마련되며, 웨스턴 카우보이 이미지를 현대적으로 재해석한 공간으로 기획됐다. 현장에서는 캠페인 영상 속 착용 제품을 직접 확인할 수 있으며, AI 기반 포토부스를 통해 브랜드 콘셉트를 체험할 수 있도록 구성될 예정이다.

어티슈는 이번 캠페인 필름 공개를 통해 브랜드 정체성을 보다 명확히 전달하고, 글로벌 헤드웨어 시장에서의 입지를 확대해 나간다는 계획이다. 캠페인 영상은 어티슈 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

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