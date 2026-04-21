‘기차·버스 통학러’ 교통비 부담 던다 …구미시, 최대 20만원 지원

경북 구미시가 다른 지역 대학으로 통학하는 청년의 교통비 부담을 덜기 위해 교통비 지원사업을 추진한다고 20일 밝혔다.

시는 올해 지원 대상에게 상·하반기 10만원씩, 연 최대 20만원을 카드형 구미사랑상품권으로 교통 지원금을 지급한다.

구미시청 전경.

이번 개편으로 교통수단은 기존 철도에서 시외·고속버스까지 범위를 확대했다. 증빙서류도 학기 중 사용한 영수증을 일괄 첨부하는 방식에서 통학 증빙 영수증 5매만 제출하면 되도록 바꿨다.

지원 대상은 구미시에 6개월 이상 거주한 19세~ 39세 대학생 또는 대학원생이다. 상반기 신청은 5~6월에 진행하며 청년e끌림 홈페이지를 통해 온라인 접수 가능하다. 시는 이번 사업을 계기로 더 많은 청년이 실질적인 혜택을 받을 것으로 기대하고 있다.

정성현 구미시장 권한대행은 “정액 지원과 절차 간소화를 통해 청년들이 보다 편리하게 지원을 받을 수 있도록 했다”며 “통학 부담을 줄여 학업에 집중할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지