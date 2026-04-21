완도군, 치유 관광도시 청사진 착수…해양·산림 결합 ‘웰니스 거점’ 육성

전남 완도군이 해양과 산림 자원을 기반으로 한 치유 관광도시 조성에 본격 착수했다.

완도군은 최근 군청 상황실에서 ‘치유 관광산업 육성 기본계획 수립’ 용역 착수 보고회를 열고, 지역 특성을 반영한 중장기 발전 전략 마련에 나섰다고 21일 밝혔다.

완도 신지명사십리 치유길 맨발 걷기 페스티벌. 완도군 제공

보고회에는 이범우 부군수를 비롯해 부서장 등 30여 명이 참석해 치유 관광산업의 방향성과 실행 전략을 논의했다.

치유 관광산업은 지난해 ‘치유 관광산업 육성법’ 제정을 계기로 주목받고 있는 분야로, 자연환경과 휴식·건강 콘텐츠를 결합한 새로운 관광 모델이다. 완도군은 해양자원과 산림, 농업 자원을 연계해 지속 가능한 치유 관광 생태계를 구축하고, 증가하는 웰니스 관광 수요에 대응한다는 방침이다.

보고회에서는 △치유 관광산업 중장기 비전 및 발전 전략 △해양자원 기반 차별화된 관광 모델 개발 △치유 관광지구 지정 및 우수시설 인증 △국가 공모사업을 통한 재원 확보 방안 등이 중점적으로 다뤄졌다.

특히 숙박·음식업 등 지역 상권과 연계한 상생 모델을 발굴해 관광객 체류시간을 늘리고 지역경제 활성화로 이어지도록 한다는 계획이다.

완도군은 향후 공청회 등을 통해 군민 의견을 수렴하고, 부서 간 협업을 강화해 실행력 있는 정책으로 구체화할 예정이다.

군 관계자는 “완도만의 차별화된 자연 자원을 활용해 대한민국을 대표하는 치유 관광도시로 도약할 기반을 마련하겠다”며 “지속 가능한 관광산업 모델을 체계적으로 구축해 나가겠다”고 말했다.

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