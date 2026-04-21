파퓸스 크리스찬 디올-옥시젠슈티컬스 협업한 페이셜 디바이스 O2 DIOR DÔME 공개

Dior O2 Dome(AstrodomeFacial) / (제공=Courtesy of Dior)

파퓸스 크리스찬 디올(Parfums Christian Dior)이 첨단 산소미스트 기반 페이셜 디바이스 O2 DIOR DÔME을 공개했다.

글로벌 코스메슈티컬 브랜드 옥시젠슈티컬스(OxygenCeuticals)가 개발한 O2 DIOR DÔME은 피부 미용 시술 전·후처치용 디바이스로, 일명 '우주인토닝'으로 알려진 아스트로돔페이셜(AstrodomeFacial) 장비다.

산소미스트 스킨케어에 기반한 옥시젠슈티컬스의 병원 피부미용 전·후처치 분야 전문성과 파퓸스 크리스찬 디올과 옥시젠슈티컬스의 오트 웰니스(Haute-Wellness) 럭셔리 스킨케어 분야 노하우가 더해진 이번 협업으로 선보여진 O2 DIOR DÔME은 피부 활력과 광채, 재생을 돕는 페이셜 트리트먼트를 경험하도록 설계됐다.

디올 스파의 골든 아우라(Golden Aura) 트리트먼트 프로그램은 딥 클렌징 단계로 시작된다. 이 과정에서는 O2 DIOR DÔME을 활용해 음이온과 옥시젠슈티컬스 크리오제닉 액티베이터를 미세한 미스트 형태로 분사하며, 피부에 세정 효과를 돕는 옥시젠 스케일링을 진행한다. 여기에 섬세한 터치의 드라이 브러싱 기법을 더해 림프 순환을 돕고 피부 각질을 부드럽게 정돈하고, 디올 스파만의 트리트먼트 과정으로 구성된다.

이 방식은 피부를 정돈하면서도 피부에 활력을 더하는 방식으로 소개되며, 외부 환경 요인으로 지친 피부의 회복을 돕는 데 초점을 맞췄다. 여기에 더해 전용 마스크로 피부를 진정시키고 유효성분 흡수를 위한 최적의 상태로 정리한다. 이후 피부 트리트먼트 준비 단계가 완료되면 조직을 부드럽게 풀고 얼굴의 조화로움을 회복하기 위한 따뜻한 스컬프팅 근육 마사지가 진행되고, 따뜻한 괄사 스톤을 리드미컬하게 사용해 긴장을 완화하고 피부 긴장을 해소하며 디톡스 효과에 초점을 맞춘다.

트리트먼트의 핵심 단계에서는 옥시젠슈티컬스가 디올 스파를 위해 개발한 O2 DIOR DÔME이 적용된다. 이 장비는 산소 기반의 미스트 분사와 LED조사 기능이 결합된 돔 형태의 마스크로, 피부와 두피를 함께 케어한다. 이러한 산소미스트 스킨케어 과정은 피부에 생기를 더하고 자연스럽고 젊은 광채를 돕고, 피부 본연의 활력을 유지하는 데 초점을 맞춘다.

업체 측에 따르면 이를 통하여 피부 컨디션을 즉각적으로 끌어올려 맑은 광채를 부여하고, 매끄러운 얼굴 윤곽과 함께 생기 넘치는 안색을 완성해 준다. 옥시젠슈티컬스의 첨단 산소 기술과 디올 스파 럭셔리 전문성이 만들어낸 강력한 시너지 효과를 볼 수 있는 부분이다.

한편, 옥시젠슈티컬스는 순수 산소의 생화학적 기능을 스킨케어에 적용하는 코스메슈티컬 브랜드다. 특히 미용 시술 전·후 피부 케어에 특화된 솔루션을 제공하고 있는데, 산소를 활용해 유효성분을 미스트 형태로 피부 깊숙이 전달함으로써 자극받은 피부를 빠르게 진정시키고 자연적인 활력을 회복하도록 설계됐다고 설명하고 있다.

옥시젠슈티컬스 관계자는 “이번 협업은 디올 고객들에게 산소 기반 트리트먼트를 소개하는 계기라는 점에서 의미가 있다. 양사의 스킨케어 협업 방향을 보여주는 사례가 될 것으로 본다”고 전했다.

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