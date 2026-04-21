올봄 최악의 황사 급습…한파특보까지 [오늘날씨]

화요일인 21일 올봄 들어 최악의 황사가 닥친다. 아침 기온은 전날보다 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

미세먼지·초미세먼지 농도 ‘나쁨’을 보인 지난달 17일 서울 도심이 뿌옇게 보이고 있다. 연합뉴스

기상청은 충남과 전북 일부 지역, 강원남부산지에 한파특보가 발표된 가운데 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온은 전국 대부분 지역에서 전날보다 5~10도가량 큰 폭으로 떨어지겠고, 강원내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 0도 이하가 되겠다고 이날 예보했다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크겠다. 새벽부터 아침 사이 경기동부와 충남권내륙, 전북내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠다. 강원내륙·산지와 충북에는 얼음이 어는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 2~11도, 낮 최고기온은 17~23도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 6도, 인천 7도, 수원 4도, 춘천 3도, 강릉 10도, 청주 4도, 대전 4도, 전주 5도, 광주 5도, 대구 6도, 부산 11도, 제주 8도다.

낮 기온은 서울 19도, 인천 16도, 수원 18도, 춘천 20도, 강릉 21도, 청주 21도, 대전 20도, 전주 20도, 광주 21도, 대구 22도, 부산 19도, 제주 18도다.

미세먼지 농도는 서풍을 따라 지속적으로 유입되는 황사의 영향으로 수도권·강원권·충청권·광주·전북·대구·경북은 ‘매우나쁨’, 전남·부산·울산·경남·제주권은 ‘나쁨’ 수준이 예상된다.

앞서 수도권과 강원, 대전, 세종, 충북, 충남, 광주, 전북, 대구, 경북 등 대부분 지역에 전날 오후 5시를 기해 관심 단계 황사 위기경보가 발령됐다. 관심 단계 황사 위기경보는 ‘황사에 미세먼지 일평균 농도가 150㎍/㎥를 초과할 것으로 예상될 때’ 발령된다.

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