최강희, 요요 고백…"운동 안 하다보니 고삐 풀려"

배우 최강희가 최근 다소 살이 오른 모습에 대해 "설거지하던 얼굴이 다시 나왔다"는 유쾌한 고백으로 근황을 전했다.

19일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에는 양치승 관장이 액션 배우로 변신해 촬영에 임하는 현장 영상이 공개됐다. 이날 현장에는 양 관장과 절친한 사이인 배우 최강희도 출연하여 비하인드 영상에서 이야기를 나누는 장면이 담겼다.

영상 속 양치승 관장은 최강희를 향해 "사람들이 '최강희 왜 이렇게 살쪘지?'라고 물어볼 것 같다"며 농담 섞인 질문을 건넸다. 이에 최강희는 밝은 미소와 함께 "다시 그 설거지하던 얼굴이 나왔다"고 너스레를 떨며 소탈한 매력을 뽐냈다.

최강희는 살이 오른 이유에 대해 운동 중단 이후 찾아온 식욕 폭발을 꼽았다. 그는 "운동을 안 하다 보니까 먹는 거를 더 신나게 먹게 된다"며 "운동할 때는 이러면 안 될 것 같은데, (고삐가) 딱 풀리니까 그렇다"고 솔직하게 대답했다.

이날 최강희는 화려한 여배우의 모습 대신 두툼하고 따뜻한 겉옷을 입고 현장 스태프들을 위해 직접 도시락을 챙기는 등 매니저로서의 역할에 충실한 모습을 보였다.

한편 최강희는 최근 방송 활동 외에도 환경미화원, 고깃집 설거지 등 다양한 아르바이트를 경험하는 일상을 공유한 바 있다.

<뉴시스>

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