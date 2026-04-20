“새만금서 규제 없는 실험 시작”…김민석 총리 ‘메가특구 구상’ 본격화

김민석 국무총리가 새만금을 ‘규제 없는 실험 무대’로 삼겠다는 구상을 밝히면서 전북 미래산업 지형에 대전환에 대한 지역의 기대감을 높인다.

20일 전북도 등에 따르면 김민석 국무총리는 이날 관계 부처와 새만금위원회, 전북도, 현대자동차그룹 등이 참석한 가운데 ‘새만금·전북 대혁신 태스크포스(TF) 2차 회의’를 주재하고 민간 투자 이행 상황과 지원 방안을 논의했다. 이번 회의는 현대자동차그룹의 투자 협약 이행 점검과 함께 범정부 차원의 지원책을 구체화하기 위해 마련됐다.

김민석 국무총리가 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새만금 전북 대혁신TF 2차 회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

김 총리는 이 자리에서 “무인 차와 로봇 등 다양한 분야에서 글로벌 수준의 규제 혁신이 이뤄지는 메가특구를 새만금에 조성해야 한다”며 “최초의 실험을 새만금에서 시작하자”고 강조했다. 이어 “대기업 선도 투자와 함께 인공지능(AI), 자동차, 에너지, 농생명 산업이 결합된 새로운 산업 실험이 시작되는 것으로써 국토 대전환의 첫 시금석이 될 것”이라고 밝혔다.

정부는 앞서 전북을 미래산업 시험대로 육성하겠다는 방향을 제시하며 새만금을 핵심 거점으로 지목했다. 특히, 기존 규제자유특구를 넘어선 ‘새만금 글로벌 메가 샌드박스’ 구상은 규제 제로화와 첨단산업 실증을 동시에 추진하는 것이 핵심으로, 산업 생태계 전반을 아우르는 패키지형 지원 체계 구축이 목표다.

전북도는 이번 TF 회의를 계기로 새만금을 미래산업 중심지로 육성하는 데 속도를 낼 방침이다. 현대자동차그룹 투자 사업의 원활한 추진을 지원하는 한편, 재생에너지 100% 사용(RE100) 산업단지 조성과 기회발전특구 확대 등을 통해 실질적인 성과 창출에 집중할 계획이다.

전북도 관계자는 “정부 차원의 강한 의지를 다시 확인한 자리였다”며 “중앙정부와 협력 체계를 강화해 현대차 투자 이행과 새만금 대혁신을 동시에 이끌 것”이라고 말했다.

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