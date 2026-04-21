삼성SDI, 벤츠에 첫 전기차 배터리 공급

삼성SDI가 메르세데스-벤츠와 손잡고 배터리 공급망 구축에 나선다. 삼성SDI는 BMW, 아우디에 이어 독일 3대 프리미엄 완성차 모두를 고객사로 확보하고, 벤츠는 안정적인 공급망을 토대로 차세대 전기차 공략에 나서며 ‘윈윈’한다는 전략이다.

양사는 20일 서울 강남구 안다즈에서 벤츠 차세대 전기차 플랫폼에 적용될 하이니켈 배터리 공급을 위한 다년 계약을 체결했다. 이날 행사에는 올라 칼레니우스 벤츠 회장과 요르그 부르저 최고기술책임자(CTO), 삼성SDI 최주선 대표이사 사장과 조한제 전략마케팅실 글로벌영업팀장(부사장) 등이 참석했다.

메르세데스-벤츠와 삼성SDI가 20일 서울 강남구 안다즈에서 배터리 공급을 위한 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 오른쪽부터 올라 칼레니우스 벤츠 회장, 요르그 부르저 벤츠 최고기술책임자, 최주선 삼성SDI 사장, 허은기 삼성SDI 중대형사업부장. 벤츠 제공

이번 계약으로 삼성SDI는 벤츠의 차세대 전기차에 탑재될 고성능 배터리를 공급한다. 이 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 ‘하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간)’ 소재가 적용돼 주행 거리를 극대화할 수 있고 수명, 고출력 성능과 함께 삼성SDI의 독자 기술로 개발된 안전성 솔루션이 적용된다. 벤츠는 SDI에서 공급받는 배터리를 향후 출시될 중소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)과 쿠페 모델에 탑재한다. 양사는 향후 배터리 선행 개발 등 미래 모빌리티 분야에서 전략적 협력 관계를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

지난해 11월 이후 5개월 만에 방한한 칼레니우스 회장은 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 한국 기업들과 협력을 강화하겠다고 강조했다. 칼레니우스 회장은 이날 벤츠C클래스의 첫 전동화 모델 ‘디 올 뉴 일렉트릭 C클래스’의 월드 프리미어를 앞두고 열린 기자 간담회에서 “배터리는 하나의 차량뿐만 아니라 전체 모델 플랫폼에 들어가기 때문에 글로벌 공급업체 네트워크를 갖는 것이 매우 중요하다”면서 “한국 기업들과의 파트너십을 더 확대할 것”이라고 말했다.

그는 이번 계약으로 공급받게 된 하이니켈 배터리를 넘어 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리 공급도 삼성SDI 등과 논의 중이라고 설명했다.

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