[경제 단신] 삼성 ‘EHS 히트펌프 보일러’ 국내 출시 외

삼성 ‘EHS 히트펌프 보일러’ 국내 출시

삼성전자가 공기열과 전기를 활용해 난방과 온수를 공급하는 ‘EHS 히트펌프 보일러’(사진)를 국내 시장에 출시한다고 20일 밝혔다. 이 제품은 고효율 냉매 압축 기술로 발생시킨 열에너지를 활용해 영하 15도에서도 최대 70도의 온수를 공급할 수 있다. 소비 전력보다 약 5배의 난방 에너지를 생산하는 고효율 난방 솔루션이기도 하다. 터치 디스플레이를 통해 난방과 온수 상태를 한눈에 확인할 수 있고, 스마트싱스 애플리케이션과 연동해 외부에서도 원격 제어할 수 있다. 히트펌프 방식은 화석연료 기반 보일러보다 에너지 효율이 높고 탄소 배출이 적어 에너지 비용 절감에도 기여할 것으로 보인다.

HD건설기계, 포르투갈 1위 업체에 납품



HD건설기계가 저공해 엔진을 내세워 유럽 이동형 발전기 시장 공략에 박차를 가한다. HD건설기계는 포르투갈 1위 발전기 제조사 그루펠(Grupel)과 발전기용 ‘G2 엔진’(1.8/2.4/3.4ℓ급) 264대 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 계약은 유럽 내 이동형 발전기 수요 증가에 대응한 것으로, 유럽 배기가스 규제 강화에 따른 노후 장비 교체 수요가 배경으로 꼽힌다. G2 엔진은 유럽 배기가스 규제인 스테이지5(STAGE V)를 충족하는 소형 엔진이다. 1800바(bar)급 고압 연료 분사 시스템과 연비 개선 기술을 적용해 동급 최고 수준의 성능을 갖추고, 내구성과 유지보수 편의성을 강화했다.

현대차, 채용전환형 하계 인턴 모집



현대자동차는 24일부터 다음 달 8일까지 재학생을 대상으로 채용전환형 하계 인턴을 모집한다. 모집 분야는 연구개발, 생산·제조, 사업·기획, 경영지원 등 4개 부문 36개 직무로, 올해 8월이나 내년 2월 졸업 예정인 학·석사 과정 재학생이면 지원할 수 있다. 선발된 인원은 7월부터 3주간 실습을 거친 뒤 평가를 통해 하반기 중 정규직으로 입사한다. 현대차는 이번 인턴십에서 처음으로 ‘1페이지 자기소개서’를 도입했다. 현대차 관계자는 “서류 부담을 줄이고 직무 적합성을 보다 효과적으로 평가할 수 있을 것”이라고 전했다.

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