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포항시, 한·중 경제협력 확대 ‘잰걸음’

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포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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‘포스트 에이펙 경북도 中포럼’ 참가
투자환경 홍보·현지 네트워킹 구축

경북 포항시는 중국 선전(심천)에서 열린 ‘포스트 에이펙 경북도 중국 투자 포럼’에 참가해 지역 산업 경쟁력 및 투자환경을 홍보하고, 현지 기업 및 기관과의 협력 네트워크 확대에 나섰다.

 

20일 시에 따르면 경북도 주관으로 마련된 이번 행사는 이남억 경북도 공항&투자본부장 등 도내 시·군, 중국 선전시, 중국국제무역촉진위원회(CCPIT), 한중 기업 관계자 등 총 100여명이 참석했다.

17일 중국 선전에서 열린 ‘포스트 에이펙 경북도 중국 투자 포럼’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공
17일 중국 선전에서 열린 ‘포스트 에이펙 경북도 중국 투자 포럼’ 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

17일 열린 행사는 에이펙(APEC·아시아태평양경제협력체)개최 도시 간 전략적 경제협력 플랫폼을 구축하고 경북도의 투자환경과 산업별 경쟁력을 중국 현지에 소개하기 위해 마련됐다.

 

포럼 프로그램은 에이펙 개최 도시 간 연계 협력모델 구축 제안을 시작으로 경북 산업 및 투자환경 소개, 시·군 및 기업 IR세션, 선전시 산업 및 투자환경 발표, 1대1 투자 및 수출 상담 등으로 구성됐다.

 

선전은 화웨이, 텐센트, DJI 등 세계적 기술기업이 집적된 중국 대표 혁신도시로, 인공지능(AI), 로봇, 드론, 반도체, 스마트제조 산업이 발달한 첨단산업 중심지다. 시는 선전 지방정부 및 유관기관 간 경제협력 확대와 후속 방안을 논의하고 네트워킹 프로그램을 통해 지속적인 교류 기반을 다졌다는 평가가 나온다.

 

서현준 투자기업지원과장은 “이번 포럼은 중국 현지 기업과 기관에 포항의 산업 기반 및 미래산업 경쟁력을 알릴 수 있는 의미 있는 자리”라며 “현지 관계기관과의 접점을 넓혀 실질적인 후속 협력 가능성을 적극 모색하겠다”고 말했다.


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