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만덕~센텀 대심도 침하구간 ‘공동(空洞)’ 발견 못해

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부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

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부산시·국토안전원 GPR 탐사 및 정밀조사 결과, 지반침하구간에서 공동 발견되지 않아

부산시는 지난 5일 발생한 만덕~센텀 도시고속화도로(대심도) 인근 포장면 침하(약 5~7cm) 구간에 대한 지표투과레이더(GPR) 탐사 및 정밀조사 결과, 공동(구멍)이 발견되지 않았다고 20일 밝혔다. 다만, 공사영향 범위 밖 기존 도로에서 경미한 공동 3곳(내성지하차도 2곳, 수영강변지하차도 1곳)이 발견됐다.

 

부산시가 국토안전관리원과 함께 지반침하 GPR 탐사를 실시한 위치도. 부산시 제공
부산시가 국토안전관리원과 함께 지반침하 GPR 탐사를 실시한 위치도. 부산시 제공

부산시와 국토교통부 산하 국토안전관리원이 공동으로 실시한 이번 조사는 만덕~센텀 대심도 공사 구간은 물론 공사 범위 외 구간까지 포함해 진행됐다. 공사 구간 내에서 공동이 발견되지 않아 땅꺼짐(싱크홀)에 대한 우려는 해소될 전망이다. 

 

시는 공사영향 범위 밖에서 발견된 공동 3곳이 깊이 7~15cm로 크기도 작고 경미하지만,  시민안전을 위해 해당 도로 관리청에 이 같은 사실을 즉시 알린 것으로 전해졌다.

 

부산시 관계자는 “이번 GPR탐사 이후에도 만덕~센텀 대심도 구간에 대한 지속적인 모니터링과 지반침하에 취약한 개착공사 구간(IC 주변)에 대해 주기적으로 GPR탐사와 도로관리청 육안점검 등 철저한 안전관리를 통해 이상 징후 발생 시 선제적 안전조치로 시민불편을 최소화할 예정”이라고 말했다.


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