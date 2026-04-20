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이준석 “감찰 받는 쪽이 감찰관 골라… 고양이에게 생선가게 맡기나”

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윤성연 기자 ysy@segye.com

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“특별감찰관은 이재명호의 마지막 사이드 브레이크”

개혁신당 이준석 대표는 국정 운영 투명성 제고 등을 이유로 이재명 대통령이 ‘특별감찰관’ 임명 절차를 개시해달라고 재요청한 데 대해 20일 “고양이에게 생선가게를 맡기는 것과 같다”고 주장했다.

 

개혁신당 이준석 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령이 요청한 특별감찰관 임명과 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스
개혁신당 이준석 대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령이 요청한 특별감찰관 임명과 관련한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

 

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “감찰받는 쪽이 감찰관을 고르는 것”이라며 이같이 지적했다. 이어 “10년 공석, 세 번의 실패, 이재명 정부가 네 번째 실패작이 되지 않으려면 지금 인선이 전부”라고 강조했다. 그는 “특별감찰관은 폭주하는 이재명호의 마지막 사이드 브레이크”라고 의미를 부여했다.

 

특별감찰관은 박근혜 정부 시절인 2016년 이석수 전 특별감찰관이 사임한 뒤 현재까지 9년가량 공석 상태다. 이 전 감찰관 사임 후 문재인 전 대통령과 윤석열 전 대통령 모두 특별감찰관을 임명하려 했으나, 그때마다 국회에서 여야 간 이견이 노출되는 등 복잡한 정국 상황이 맞물리면서 추천이 불발됐다. 이 대표의 ‘10년 공석’, ‘세 번의 실패’ 표현은 이를 가리킨 것으로 해석된다.

 

특별감찰관법에 따른 절차를 보면 우선 국회는 대통령의 추천 요청을 받은 뒤 15년 이상 판·검사나 변호사 활동을 한 법조인 가운데 3명을 후보로 추천하고, 이후 대통령은 이 가운데 1명을 지명하게 된다. 지명된 후보자는 그 후 국회에서 인사청문회도 거쳐야 한다.

 

이 대표는 “감찰 대상은 차고 넘친다”며, “해법은 국회 추천 3인을 야당과의 합의로 선정하는 것”이라고 했다. 그러면서 “민주당이 이 자리마저 위성 야당들과 독단적으로 강행하겠다면 그것은 ‘특별감찰관’이 아니라 ‘특별경호관’을 뽑겠다는 것”이라고 강조했다.

 

계속해서 “대통령 주변을 감시할 사람이 아니라 대통령 주변을 지켜줄 사람을 앉히겠다는 것 아닌가”라며 “국민의힘이 못마땅하다면 개혁신당이 대통령과 김현지 부속실장이 진짜로 두려워할 인물을 추천하겠다”고 덧붙였다.

 

앞서 이 대통령은 지난 19일 “공직기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해달라”고 요청했다. 독립된 지위를 가지며 대통령의 친인척 감시 역할을 맡는 특별감찰관 임명은 이 대통령의 대선 공약이었다.

 

취임 직후인 지난해 7월 “대통령도 제도에 따라 감시를 받아야 한다”며 특별감찰관 임명 절차 추진을 지시했던 이 대통령은 이후에도 여러 차례 특별감찰관 임명 방침을 강조했다.


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