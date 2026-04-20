“남성들 시선에 영합”…노출 지적에 온몸 검게 칠한 中 여성 해설자

중국의 한 여성 e스포츠 해설자가 의상 논란이 불거지자 전신을 검게 분장하고 방송에 등장해 화제를 모으고 있다.

19일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면, ‘사사(Zhazha)’라는 이름으로 활동 중인 이 해설자는 최근 중국 NBPL e스포츠 대회 ‘영겁무간’ 해설을 맡았다.

사사는 틱톡에서 약 100만명의 팔로워를 보유한 인플루언서로, 매 경기 짧은 치마를 입고 무대에 올라 전문적인 해설을 진행했다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

그러나 방송 장면이 온라인에 확산하면서 일부 누리꾼들은 “남성들의 시선에 영합한다”며 비판을 제기했다. 일각에서는 주최 측이 여성 해설자에게 특정 의상을 요구한 것 아니냐는 의혹도 나왔다. 방송 중 다리를 모은 자세를 유지한 모습에 대해 과도한 연출이라는 지적도 제기됐다.

이에 대해 사사는 “의상은 스스로 선택한 것이며, 주최 측의 강요는 없었다”고 해명했다. 또 화면에 잘 나오기 위해 자세를 유지했을 뿐 카메라가 비추지 않을 때는 편하게 움직였다고 설명했다.

그러나 논란이 이어지자 사사는 다음 방송에서 검은색 의상에 팔다리 토시를 착용하고 얼굴까지 검게 칠한 파격적인 차림으로 등장했다. 그는 밝게 웃을 때만 치아가 드러나는 모습으로 시선을 끌었다. 이 장면을 지켜본 동료 진행자는 웃음을 참는 듯한 반응을 보였다.

온라인에서는 사사의 과감한 대응에 “생방송에서 웃음 참기 힘들었을 것”, “이런 방식으로 나올 줄 몰랐다” 등 다양한 반응이 이어졌다.

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