“종이컵 핫커피, 15분 지나면 마시지 마세요”…혈관 파고드는 ‘70만 개 플라스틱’의 정체 [라이프+]

카페에서 무심코 받아 드는 종이컵은 사실 종이가 아니다. 액체에 젖지 않도록 내부를 폴리에틸렌(PE)으로 코팅한 플라스틱 복합 용기일 뿐이다. 최근 연구에 따르면 85도의 뜨거운 음료를 종이컵에 담고 단 15분이 지나자 70만 개의 미세 입자가 음료로 쏟아져 나왔다. 한 잔의 여유가 매일 플라스틱 파편을 혈관으로 실어 나르는 행위로 변질된 셈이다.

눈으로 확인할 수 없는 나노 입자들이 액체 전체에 퍼져 있는 모습을 확대했다. 셔터스톡

■ 뇌와 심장까지 침투 인체 방어벽은 이미 무너졌다

종이컵의 경고는 숫자로 증명된다. 2020년 인도 공과대학교(IIT) 연구팀이 발표한 데이터에 따르면 85~90도의 뜨거운 음료 100밀리리터(mL)를 종이컵에 담았을 때 15분 만에 최대 70만 개의 미세 플라스틱 입자가 방출되었다.

문제는 이 입자들이 체내에서 일으키는 연쇄 반응이다. 과거에는 플라스틱이 체외로 배설된다고 믿었으나 데이터는 정반대다. 2022년 네덜란드 암스테르담 자유대학교 연구팀은 성인 혈액에서 미세 플라스틱을 최초 발견했다. 이제 플라스틱은 혈액을 넘어 심장 조직, 뇌, 심지어 태아의 태반에서도 검출된다. 특히 1마이크로미터(μm) 미만의 ‘나노 플라스틱’은 세포막을 자유롭게 통과해 DNA 구조를 물리적으로 타격하며 전신 염증을 상시화한다. 편리함의 대가는 우리가 인지하지 못하는 사이 장기 깊숙한 곳에 켜켜이 쌓이고 있다.

■ 전자레인지 3분의 역습 화학적 공격 시작한 배달 용기

종이컵의 위협은 시작일 뿐이다. 매일 시켜 먹는 배달 용기 역시 열과 만나는 순간 화학적 변화를 일으킨다. 미국 네브래스카 대학교 연구팀이 2023년 수행한 실험에 따르면 ‘전자레인지 사용 가능’ 유아용 식품 용기를 전자레인지에 넣고 3분간 가열하자 1제곱센티미터(cm²)당 무려 420만 개의 미세 플라스틱과 21억 개의 나노 플라스틱이 방출됐다. ‘전자레인지 사용 가능’이라는 문구는 용기가 열에 녹지 않는다는 의미일 뿐 미세 입자로부터 안전하다는 뜻이 아님을 데이터는 증명한다.

열 내구성이 강한 소재라도 미세 입자의 용출까지 막아내지는 못한다. 셔터스톡

■ 아이스 음료는 괜찮다? 종이 빨대의 배신

뜨거운 커피만 피하면 된다는 생각은 착각이다. 종이컵 코팅층은 음료의 산도와 물리적 마찰에도 반응한다. 아이스 음료의 산미는 코팅을 부식시키며 빨대로 음료를 젓는 사소한 마찰조차 입자 탈락을 가속화한다. 대안으로 등장한 종이 빨대는 상황을 더 악화시킨다. 2024년 유럽 연구진의 전수 조사 결과 시중 종이 빨대 90% 이상에서 ‘영원한 화학물질’로 불리는 과불화화합물(PFAS)이 검출되었다. 자연에서 전혀 분해되지 않아 이름 붙여진 이 물질은 체내에 쌓여 면역력을 떨어뜨리고 백신의 효과를 저해하며 콜레스테롤 수치 이상을 유발하는 핵심 원인이다.

■ 건강을 위해 마신 차(茶) 티백에서 쏟아지는 수십억 개의 입자

커피 대신 선택한 차 한 잔도 안전지대는 아니다. 미세한 망 구조를 가진 피라미드형 티백은 사실 나일론이나 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 소재의 플라스틱이다. 캐나다 맥길 대학교 연구팀에 따르면 95도의 뜨거운 물에 티백 하나를 넣고 5분간 우려냈을 때 무려 116억 개의 미세 플라스틱과 31억 개의 나노 플라스틱이 용출되었다. 건강을 위한 습관이 역설적으로 체내 플라스틱 축적을 가장 가파르게 끌어올리는 경로가 된다는 사실은 수치로 입증된 객관적 지표다.

■ 일상의 재구성 플라스틱 침공을 막아낼 최후의 방패

대한민국 성인 1인당 연간 커피 소비량은 405잔이다. 이를 모두 일회용 컵으로 소비하는 사람들은 매년 억 단위의 플라스틱 입자를 몸속에 축적한다. 해결책은 거창한 구호가 아닌 개인의 철저한 루틴에 있다. 180°C 이상의 고온에서도 물리적 변화가 없는 내열 유리나 의료용 스테인리스(SUS 316) 텀블러를 사용하는 것이 가장 확실한 방법이다. SUS 316은 인체 이식용 메스나 고급 식기에 쓰이는 소재로 일반적으로 판매하는 SUS 304 소재보다 부식에 훨씬 강하다.

내식성과 내열성이 강화된 소재 선택은 미세 플라스틱 시대의 확실한 대안이다. 셔터스톡

물론 일반적인 텀블러도 나쁘지 않지만 더 완벽한 방어를 위해선 SUS 316이 효과적이다. 또한 새 텀블러는 사용 전 반드시 연마제를 제거해야 한다. 식용유를 묻힌 키친타월로 검은 가루가 나오지 않을 때까지 닦아내고 식초와 베이킹소다로 소독하는 과정이 필수다.

■ 축적된 파편들 배출을 돕는 유효한 해독 식단

이미 체내에 유입된 플라스틱을 완벽히 제거할 방법은 아직 없다. 다만 체류 시간을 최소화하는 것이 최선의 방어선이다. 혈관으로 들어가기 전 장내에 머무는 입자들은 식이섬유와 결합해 배설될 확률이 높다. 충분한 수분 섭취와 함께 해조류, 귀리, 채소 등 식이섬유가 풍부한 식단을 유지하는 것은 미세 플라스틱 시대에 갖춰야 할 해독 루틴이다. 일회용의 안락함을 포기하는 것은 불편함이 아니다. 오염된 문명으로부터 자신의 신체를 격리하는 가장 확실한 자기 관리다.

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