정원오, '용광로 선대위' 출범…'吳 10년 심판본부' 구성

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 20일 선거대책위원회 구성을 마치고 본격적인 6·3 지방선거 준비에 돌입했다.



정 후보 측은 이날 보도자료를 통해 "'용광로·원팀' 선대위 구성을 마쳤다"며 인선 내용을 소개했다.

선거를 총괄할 상임선대위원장은 5선으로 서울 지역 최다선인 이인영(서울 구로갑) 의원과 4선인 서영교(서울 중랑갑) 의원이 맡았다.



서울시장 후보 경쟁자였던 박주민·전현희·김영배 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장도 상임선대위원장으로 합류했다.



공동선대위원장에는 한정애·남인순·진선미·황희·김영호·진성준·고민정 의원 등이 이름을 올렸다.



한 의원은 인재영입위원장을, 황 의원은 특보단장을 각각 겸하기로 했다.



이재정 전 통일부 장관도 후원회장으로 캠프에 참여한다.



본선 경쟁자인 국민의힘 소속 오세훈 서울시장의 시정을 겨냥한 '오세훈 10년 심판본부'도 별도로 꾸렸다.



서울시장 비서실장 경력을 가진 재선 천준호 의원이 본부장을 맡았고, 경찰 출신 변호사인 이지은 마포갑 지역위원장도 부본부장으로 합류했다.



당내 경선 과정에서부터 좌장 역할을 해온 이해식 의원이 총괄선대본부장으로 실무를 총괄한다. 채현일 의원은 종합상황본부장 및 지원본부장으로 참여한다.



윤건영 의원이 전략총괄본부장을 맡았고, 정책총괄본부는 오기형·정태호 의원 2인 공동본부장 체제로 운영된다.



박성준 의원은 전략메시지본부장으로, 고민정 의원은 전략기획본부장으로 각각 활동한다.



유세본부는 김동아 의원이, 캠페인본부는 한민수 의원이 이끈다.



박민규 의원(후보 비서실장), 이정헌 의원(공보단장 겸 수석대변인), 박경미 전 의원(대변인)도 선대위에서 역할을 맡았다.

<연합>

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