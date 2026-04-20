1500년 침묵 깬 ‘대구 달성’…‘신라의 철옹성’ 실체 드러냈다

삼국시대 대규모 방어 시설이자 대구 역사의 모태인 사적 ‘대구 달성(達城)’이 1500여년 만에 웅장한 실체를 드러냈다. 그동안 단순한 토성으로만 알려졌던 달성은 정교한 석축 기법이 가미된 난공불락의 요새였음이 고고학적으로 증명됐다.

대구 달성과 남쪽 발굴현장 위치. 대구시 제공

대구시는 20일 오후 달성공원 남측 성벽 발굴 현장에서 시민 현장 설명회를 열고 그간의 발굴조사 성과를 공개했다. 이번 조사에서 확인된 남측 성벽은 하부 너비 35m, 외벽 높이 17m에 달하는 거대한 규모를 자랑한다. 성벽 기저부에서 출토된 토기 조각과 축성 기법을 분석한 결과, 성벽의 완성 시기는 5세기 중엽 전후인 것으로 추정된다. 가장 주목할 점은 성벽의 ‘내실’이다. 기존 학계에선 달성을 단순히 흙을 쌓아 만든 토성으로 알려졌지만, 실제 흙과 돌을 적재적소에 섞어 견고함을 높인 ‘토석혼축(土石混築)’과 ‘석축 기법’이 정교하게 혼용된 사실이 처음 확인됐다. 성벽을 구간별로 나눠 작업한 ‘구획축조방식’의 흔적도 발견돼 당시 대규모 인력을 동원해 국가적 차원의 토목 공사가 이뤄졌음을 뒷받침했다.

삼국사기에 따르면 달성은 신라 첨해이사금 15년(261년)에 처음 축조됐다. 5세기에 이르러 현재의 대규모 성벽으로 개축된 후 조선시대까지 방어 거점 역할을 수행했다. 시는 앞으로 남북 성벽 추가 발굴과 성 내부 조사를 단계적으로 추진할 방침이다. 시 관계자는 “이번 조사는 달성의 축성 시기와 구조를 고고학적으로 규명한 것이 성과”라며 “철저한 고증과 지속적인 연구를 통해 달성을 대구의 역사적 정체성을 상징하는 세계적 문화유산으로 보존∙활용해 나가겠다”고 밝혔다.

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